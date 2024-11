ALTEN seleciona Kneat para digitalizar a validação

LIMERICK, Irlanda, 27 de novembro de 2024 /PRNewswire/ -- kneat.com, inc., líder na digitalização e automatização de processos de validação e qualidade, tem o prazer de anunciar que assinou um contrato de serviços principais de três anos com a ALTEN SA, líder mundial em serviços de engenharia e TI. A ALTEN utilizará o Kneat Gx para digitalizar os seus próprios processos de validação e os dos seus clientes no sector das ciências da vida.

Com quase 60 000 colaboradores e operações em mais de 30 países em todo o mundo, os serviços da ALTEN apoiam os esforços de inovação, I&D e sistemas de informação tecnológica das empresas. Os clientes da ALTEN nas indústrias de Ciências da Vida e Saúde operam nos sectores farmacêutico, biotecnológico, dispositivos médicos, tecnologias biomédicas, nutrição, cosmética, processamento de alimentos e outras áreas dedicadas à melhoria da vida. A ALTEN planeia utilizar o Kneat Gx nos seus próprios projetos e permitir a utilização do Kneat Gx pelos seus clientes, começando pela colocação em funcionamento e qualificação.

"A nossa parceria com a ALTEN é uma excelente notícia para a validação em todo o ecossistema das ciências da vida", declarou Eddie Ryan, cofundador e diretor executivo da Kneat. "Ao digitalizar os seus fluxos de trabalho de validação no Kneat Gx, tanto a ALTEN como os seus clientes irão usufruir de benefícios significativos em termos de colaboração, tempo e custos".

"Estamos entusiasmados com o início desta parceria, uma vez que a validação digital representa um passo significativo para a transformação da indústria, garantindo uma maior eficiência, integridade dos dados e o fornecimento de soluções seguras e de alta qualidade aos pacientes", afirmou Quentin Birot, Diretor de Produção e Operações Clínicas de Ciências da Vida na Europa da ALTEN.

Sobre a ALTEN

Criada em 1988, a ALTEN apoia as estratégias de desenvolvimento dos seus clientes nos domínios da inovação, da I&D e dos sistemas de informação tecnológica.

A ALTEN trabalha com autores-chave nos sectores da Aeronáutica, Espaço, Defesa, Segurança e Naval, Automóvel, Ferroviário e Mobilidade, Energia e Ambiente, Ciências da Vida e Saúde, Equipamento Industrial e Eletrónica, Telecomunicações, Banca, Finanças e Seguros, Retalho, Serviços e Media, Serviços Públicos e Governo.

O Grupo tem uma força de trabalho de 58 300 colaboradores que operam em mais de 30 países, 88% dos quais são engenheiros. O seu volume de negócios em 2023 foi de 4,07 mil milhões de euros.

As ações da ALTEN estão cotadas no compartimento A do mercado Euronext Paris (ISIN FR000001946); faz parte do SBF 120, do índice IT CAC 50 e do MIDCAP100, e é elegível para o Serviço de Liquidação Diferida (SRD).

Sobre a Kneat

A Kneat Solutions fornece às empresas líderes em sectores altamente regulamentados uma eficiência sem paralelo na validação e conformidade através da sua plataforma de validação digital Kneat Gx. Lideramos a indústria em termos de satisfação do cliente com um registo impecável de implementação, impulsionado pelo nosso design de fácil utilização, apoio especializado e academia de formação personalizada. A Kneat Gx é uma plataforma de validação digital líder no sector que permite às empresas altamente regulamentadas gerir qualquer disciplina de validação de ponta a ponta. A Kneat Gx é certificada pela ISO 9001 e ISO 27001, e está totalmente validada e em conformidade com a 21 CFR Parte 11/Anexo 11. Vários estudos de clientes independentes mostram uma redução de até 40% nos tempos de ciclo da documentação, uma velocidade de comercialização até 20% mais rápida e um padrão de conformidade mais elevado.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2567928/ALTEN_Logo.jpg

Para mais informações:

Relações com investidores da Kneat

[email protected]

Relações Públicas da Alten

[email protected]