Banco Rendimento amplia atuação internacional com conta exclusiva para brasileiros e estrangeiros não residentes

Movimento acompanha o avanço da mobilidade internacional e a crescente demanda por soluções financeiras integradas entre o Brasil e o exterior

SÃO PAULO, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Com quase 5 milhões de brasileiros vivendo no exterior, segundo as últimas estatísticas oficiais do Ministério das Relações Exteriores, cresce a demanda por soluções financeiras que conectem esse público ao sistema bancário nacional. De olho nesse cenário, o Banco Rendimento fortalece sua estratégia global com a Conta para Não Residente (CNR), voltada a brasileiros e estrangeiros sem residência fiscal no país, que precisam manter movimentações financeiras no Brasil.

Rendimento Bank Expands International Reach with Exclusive Account for Non-Resident Brazilians and Foreigners

A CNR é destinada a brasileiros que formalizaram a saída definitiva do país, além de estrangeiros com interesses financeiros no mercado brasileiro. Regulada e 100% digital, a conta permite realizar pagamentos, transferências, investimentos e operações via Pix, oferecendo estrutura formal para movimentação de recursos e maior eficiência em operações de câmbio.

Entre os principais diferenciais da CDE estão:

Abertura 100% online e de maneira rápida;

Remessas internacionais com cotação competitiva;

Envio e recebimento de valores via Pix;

Investimento em CDB sem taxas adicionais;

Movimentação completa por Internet Banking e aplicativo;

Atendimento humanizado, dedicado e bilíngue.

A solução integra câmbio, investimentos e pagamentos em uma única estrutura, permitindo que o cliente, mesmo residindo fora do Brasil, realize depósitos, transferências internacionais e aplicações financeiras com suporte especializado.

Expansão global

Atualmente, 46% dos clientes que possuem uma CNR no banco são estrangeiros, que, assim como os brasileiros que deram saída definitiva do país, utilizam a instituição como parceiro local para manutenção de imóveis, negócios, investimentos ou quando estão no Brasil a lazer. O banco atende demandas de mais de 130 países, incluindo Portugal, Estados Unidos e Reino Unido.

Impulsionado por esse movimento, o Banco Rendimento projeta crescimento de 50% nas contas para domiciliados no exterior, consolidando sua presença no mercado de câmbio, pagamentos internacionais e soluções financeiras globais.

Com conta regulada para não residentes, consultoria cambial especializada e tecnologia de pagamentos instantâneos, o Banco Rendimento se posiciona como ponte financeira entre o Brasil e o exterior, atendendo um público cada vez mais globalizado, digital e conectado. Os clientes podem abrir a conta acessando o link.

Sobre o Rendimento

O Rendimento, conglomerado financeiro que oferece um portfólio de produtos sob medida por meio de atendimento próximo e personalizado a seus clientes, é formado pelas empresas Banco Rendimento, Rendimento Câmbio DTVM, Rendimento Pay Instituição de Pagamento e Rendimento SCD. Com o mote "o seu parceiro financeiro que faz acontecer", a instituição tem ampla expertise em câmbio, crédito, serviços e soluções de pagamentos, e apresenta indicadores sólidos e constante crescimento, resultado de toda sua experiência. Em 2025, a agência de classificação de risco Fitch Ratings avaliou positivamente o Banco Rendimento, que teve seu rating nacional de longo prazo mantido como AA- e curto prazo F1+, apresentando uma perspectiva estável. www.rendimento.com.br

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