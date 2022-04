Barcelona Bridal Fashion Week apresenta os desfiles de 34 designers e as coleções de 320 marcas

A passarela da BBFW está a ser o cenário escolhido para o lançamento de empresas nacionais e internacionais, que estão a apresentar as suas coleções para 2023 de vestidos de noiva, fatos para noivos e trajes de noite a compradores, meios de comunicação social, empresas de planeamento de casamentos e a outros convidados, que também poderão acompanhar os desfiles de moda na aplicação BBFW Digital Experience . As primeiras empresas a desfilar na passarela foram a Jesús Peiró, a Marchesa para a Pronovias, a Yolancris e, pela primeira vez, a Peter Langner e a Viktor&Rolf. O casal de designers dos Países Baixos foi protagonista do primeiro desfile mundial de moda com a sua linha para noivas, a Viktor&Rolf Mariage, na Barcelona Bridal Night.

Outras marcas internacionais que fizeram a sua estreia na BBFW foram a Vestal (Coreia do Sul), a Agnieska Swialty (Polónia) e a Modeca (Países Baixos). Outros participantes que voltaram a estar presentes foram a Marylise & Rembo Styling (Bélgica), a Demetrios (EUA), a Julia Kontogruni (Bulgária), a Carlo Pignatelli (Itália) e a Cymbeline (França).

Além disso, participam também no evento empresas espanholas, tais como a Atelier Pronovias, a Rosa Clará, a Sophie et Voilà, a Isabel Sanchis, a Marco & María, a Ramón Sanjurjo e a Nicole Milano.

Mais de 320 marcas na feira comercial

A feira BBFW decorrerá paralelamente aos desfiles nos dias 22 e 23 de abril, e permanecerá aberta até ao dia 24, com mais de 320 empresas, 75% das quais internacionais e provenientes de 27 países.

Entre as marcas globais, destacam-se as famosas empresas libanesas Zuhair Murad e Tony Ward, que participam pela primeira vez. As americanas Demetrios, Justin Alexander, Enzoani, Randy Fenoli, Allure ou Amsale, e as italianas Nicole Milano, Peter Langner, Blumarine, Andrea Sedici, Elisabetta Polignano, Poesie Sposa, Simone Marulli, Valentini, Amelia Casablanca, Bellantuono, Maison Signore, bem como Madi Lane (Austrália), Katy Corso (Ucrânia), Vestal (Coreia do Sul), Julie Vino (Israel), Cymbeline (França) ou Daalarna (Hungria), The Atelier by Jimmy Choo (Malásia), Tony Ward (Líbano), Otilia Brailoiu (Roménia) e Penny Peckam (Reino Unido), que participa pela primeira vez, entre muitas outras, irão apresentar as suas coleções para 2023.

Galeria de fotografias e vídeos da BBFW22, aqui

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1801419/Fira_de_Barcelona.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona