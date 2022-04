Barcelona Wine Week reunirá a principal gama de vinhos de qualidade da Espanha

Em sua segunda edição, esse evento organizado pela Fira de Barcelona atinge a capacidade total do pavilhão 8 do espaço Montjuïc da Fira de Barcelona, com dez mil m 2 de espaço líquido de exposição, um aumento de 20% no número de vinícolas participantes e um aumento de 50% na presença de rótulos de qualidade, em comparação com a edição anterior (em março de 2020). O evento consolida a liderança de sua proposta diferenciada, que reúne uma oferta de qualidade representativa de toda a diversidade geográfica e varietal do vinho na Espanha.

Dentro da feira, a área BWW Lands reunirá uma grande parte das denominações de origem controlada (D.O.C.) espanholas. As vinícolas que apresentarão o maior número de vinhos serão: DO Cava, DO Empordà, DO Jumilla, DO Montsant, DO Navarra, DO Penedès, DO Ribera del Duero, DO Rueda, DO Terra Alta, DO Ca Rioja e DO Ca Priorat.

Por sua vez, a área BWW Brands reunirá algumas das marcas de vinho mais consagradas, juntamente com empresas que oferecem equipamentos, acessórios e serviços para o setor.

Impulso internacional

Nesse sentido, a Barcelona Wine Week promove seu foco internacional ao contribuir para a reativação do mercado de vinhos, incentivando negociações comerciais e estimulando as exportações. Portanto, por meio do programa Hosted Buyers, cerca de 350 compradores internacionais de vinho de 40 países, principalmente da Europa, América Latina e América do Norte, visitarão a feira de negócios para visitar os expositores. Entre eles estão os principais líderes de opinião de empresas de distribuição, importadoras e redes de supermercados, cuja presença no evento resultará em mais de quatro mil reuniões de negócios com as empresas expositoras. Eles serão acompanhados por 1.300 compradores nacionais de distribuidoras em larga escala, varejo e estabelecimentos especializados.

As variedades locais como ponto de referência para a viticultura sustentável serão o foco principal de muitas das atividades que ocorrerão na BWW, com a ajuda de cerca de 80 especialistas no comando de mais de 30 sessões.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1776968/Fira_De_Barcelona_BWW_Wines_Spain.jpg

SOURCE Fira de Barcelona