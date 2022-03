Barcelona Wine Week reunirá la gama principal de vinos de calidad de España

Dentro de la feria, el área de BWW Lands reunirá gran parte de las denominaciones de origen protegidas (PDO) de España. Las bodegas que agregarán la mayor cantidad de vinos serán: DO Cava, DO Empordà, DO Jumilla, DO Montsant, DO Navarra, DO Penedès, DO Ribera del Duero, DO Rueda, DO Terra Alta, DO Ca Rioja y DO Ca Priorat.

Por su parte, BWW Brands reunirá a algunas de las marcas de vino más reconocidas junto con empresas que ofrecen equipos, accesorios y servicios para el sector.

Impulso internacional

En este sentido, Barcelona Wine Week promueve su enfoque internacional al colaborar con la reactivación del mercado del vino, fomentar la culminación de los acuerdos comerciales y favorecer las exportaciones. Por lo tanto, a través del programa Hosted Buyers, alrededor de 350 compradores internacionales de vino de 40 países, principalmente de Europa, Latinoamérica y Norteamérica, visitarán la feria comercial para reunirse con expositores. Estos son importantes líderes de opinión de empresas de distribución, importadoras y cadenas de supermercados cuya presencia en el evento posibilitará más de 4.000 reuniones comerciales con empresas expositoras. Se unirán a ellos 1.300 compradores nacionales de centros de distribución a gran escala, minoristas y especializados.

Las variedades locales como punto de referencia para la vitivinicultura sostenible serán el foco principal de muchas de las actividades que tendrán lugar en BWW, con la ayuda de alrededor de 80 expertos a cargo de más de 30 sesiones.

