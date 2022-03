La Barcelona Wine Week réunira la principale gamme de vins de qualité d'Espagne

Au sein du salon, l'espace BWW Lands rassemblera une grande partie des appellations d'origine protégées (AOP ou Protected Designations of Origin, PDO) espagnoles. Les caves qui ajouteront le plus grand nombre d'établissements vinicoles seront : DO Cava, DO Empordà, DO Jumilla, DO Montsant, DO Navarra, DO Penedès, DO Ribera del Duero, DO Rueda, DO Terra Alta, DO Ca Rioja et DO Ca Priorat.

Pour sa part, BWW Brands réunira certaines des marques de vin les plus reconnues, ainsi que des entreprises proposant des équipements, des accessoires et des services pour le secteur.

Moteur international

En ce sens, la Barcelona Wine Week met en avant son orientation internationale en contribuant à la réactivation du marché du vin, en encourageant la conclusion d'accords commerciaux et en favorisant les exportations. C'est pourquoi, grâce au programme Hosted Buyers, environ 350 acheteurs internationaux de vin provenant de 40 pays, principalement d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, visiteront le salon pour rencontrer les exposants. Il s'agit d'importants leaders d'opinion de sociétés de distribution, d'importateurs et de chaînes de supermarchés dont la présence à l'événement entraînera plus de 4 000 rendez-vous d'affaires avec les sociétés exposantes. Ils seront rejoints par 1 300 acheteurs nationaux de la grande distribution, du commerce de détail et de magasins spécialisés.

Les variétés locales en tant que point de référence pour la viticulture durable seront au centre de nombreuses activités qui se dérouleront dans le cadre de la BWW, avec l'aide d'environ 80 experts chargés de plus de 30 sessions.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1776968/Fira_De_Barcelona_BWW_Wines_Spain.jpg

SOURCE Fira de Barcelona