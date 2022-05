Bright Data anuncia novo vice-presidente de produtos orientados por dados

Erez Naveh, empresário e líder de produtos, traz consigo uma vasta experiência na criação e consolidação de novos produtos de dados, que se caracterizam por serem fáceis de utilizar e inovadores

NOVA IORQUE, 30 de maio de 2022/PRNewswire/ -- A Bright Data, a plataforma de recolha de dados públicos da Web líder no setor, anunciou a nomeação de Erez Naveh como VP de Produtos. Nas suas novas funções, Naveh irá liderar a extensa equipa de inovação de produtos da empresa, assegurando que a empresa continua a prestar serviços a clientes e parceiros com os melhores produtos do mercado para o desenvolvimento de soluções de dados de Web enriquecidos, fiáveis e de qualidade.

Sendo uma empresa orientada por produtos, a Bright Data continua a investir fortemente no cumprimento dos requisitos de dados dos seus mais de 15 000 clientes e na promoção de produtos inovadores que respondam às necessidades de todos os setores e áreas de atividade. A nomeação de Naveh é a iniciativa mais recente no historial desta start-up.

Nas suas funções anteriores na Meta (antes conhecida como Facebook), Naveh ocupou o cargo de líder de produtos na equipa da Plataforma de Análise, um conjunto de produtos de dados e de análise desenvolvidos a partir dos escritórios de Telavive. Enquanto trabalhou na Meta, segundo o próprio, Naveh foi um gestor de produto empreendedor focado na inovação, tendo lançado para o mercado novos produtos de análise de crowdsource. O rico percurso profissional de Naveh, antes da Meta, incluiu a fundação e liderança de uma start-up bem-sucedida na área dos jogos sociais.

"A Bright Data orgulha-se de ser uma empresa que coloca a inovação em primeiro lugar e defende uma estratégia de empreendedorismo de produtos. Os nossos produtos sempre foram o segredo do nosso sucesso continuado e a excelência da nossa abordagem é confirmada pelas múltiplas patentes registadas em nosso nome. Com o progresso rápido que se verifica atualmente no campo dos dados da Web, a inovação tecnológica é fundamental para liderar este mercado e abordar e responder aos desafios de dados colocados pelos nossos clientes", afirmou Or Lenchner, CEO da Bright Data. "Com um percurso profissional abrangente e impressionante, temos a certeza de que Erez Naveh prosseguirá a nossa inabalável «determinação de sermos os primeiros no setor» e ajudará à expansão da empresa para novas direções de soluções inovadoras orientadas por dados. Acredito firmemente que Naveh transportará a nossa gama de produtos para um novo patamar e será realmente uma vantagem competitiva para a nossa empresa no campo dos dados, em todos os mercados e setores", concluiu Lenchner.

"Estou entusiasmado por poder colaborar com uma empresa e num domínio que estão em crescimento exponencial", afirmou Erez Naveh. "A democratização dos dados da Web estruturados é o foco do nosso trabalho. É evidente que a próxima fase da evolução dos produtos de recolha de dados passa por produtos sem programação, orientados para a qualidade e totalmente enriquecidos, concebidos para a satisfação de qualquer tipo de necessidades dos clientes e do mercado. Os dados da Web existem para reduzir barreiras e permitir uma concorrência de mercado aberta e honesta. O nosso papel é transformar esta visão e estes objetivos em realidade."

