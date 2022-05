Bright Data anuncia novo vice-presidente de produtos orientados por dados

Erez Naveh, um empreendedor em sua essência e líder de produtos, traz uma vasta experiência na criação e estabelecimento de novos produtos de dados com foco na facilidade de uso e inovação

NOVA YORK, 30 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Bright Data, plataforma de coleta de dados da web pública líder do setor, anunciou a nomeação de Erez Naveh como vice-presidente de produtos. Em seu novo cargo, Erez liderará a ampla equipe de inovação de produtos da empresa, que continua a atender seus clientes e parceiros com os melhores produtos da categoria para soluções de dados da Web enriquecidas, confiáveis e com foco na qualidade.

Como uma empresa liderada por produtos, a Bright Data continua investindo fortemente para atender aos requisitos de dados de seus mais de 15 mil clientes e impulsionar produtos sem precedentes que atendam a todos os setores ou indústrias. A nomeação de Naveh é o passo mais recente na jornada desta start-up.

Em seu cargo anterior na Meta (antigo Facebook), ele atuou como líder de produto da equipe da plataforma de pesquisa, um conjunto de dados e produtos de pesquisa, desenvolvidos em seus escritórios em Tel Aviv. Durante sua passagem no grupo, Erez, em suas próprias palavras, atuou como gerente de produto empreendedor com foco em inovação, lançando novos produtos de pesquisa de crowdsource para o mercado. Antes de trabalhar na Meta, sua ampla experiência incluiu a criação e direção de uma bem-sucedida start-up de jogos sociais.

"A Bright Data se orgulha de ser uma empresa que prioriza a inovação e defende uma estratégia de empreendedorismo de produtos. Nossos produtos sempre estiveram no centro de nosso sucesso contínuo, e nossas várias patentes registradas são um exemplo dessa abordagem. Com os dados da web avançando no ritmo acelerado atual, o avanço tecnológico é fundamental para liderar esse mercado, enfrentando e antecipando os desafios de dados de nossos clientes", disse o CEO da Bright Data, Or Lenchner. "Com o histórico abrangente e impactante de Erez Naveh, ele continuará a 'missão pioneira' de longa data da empresa e a expandirá para novas direções futuristas orientadas por dados. Acredito plenamente que Naveh levará nosso conjunto de produtos muito mais longe e fará uma verdadeira diferença em nossa empresa, no domínio de dados e em todos os mercados e setores", concluiu Or Lenchner.

"Estou entusiasmado em me juntar a um domínio e empresa de tamanho crescimento exponencial", disse Erez Naveh. "A democratização dos dados estruturados da web está no centro do que fazemos. Está claro que a próxima fase de evolução para produtos de coleta de dados consiste de produtos sem código, orientados à qualidade e totalmente aprimorados, adaptados para atender a todas as necessidades possíveis dos clientes e do mercado. Os dados da Web foram elaborados para reduzir as barreiras e permitir uma concorrência de mercado abertamente livre e justa. Nosso papel é tornar realidade essa visão e objetivo duradouros."

FONTE Bright Data

