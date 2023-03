PEPSI MAX REVELA QUE A ESTRELA VENCEDORA DE GRAMMY® SERÁ UM DOS CABEÇA DE CARTAZ DA FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES DA UEFA, ONDE OS ADEPTOS TERÃO UMA OPORTUNIDADE ÚNICA DE FAZER PARTE DO ESPETÁCULO -

NOVA IORQUE, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow – É com entusiasmo que a UEFA e Pepsi MAX anunciam que o cantor e produtor, Burna Boy, vencedor de GRAMMY® e de múltiplos discos de platina, partilhará o cartaz do tão aguardado Espetáculo de Abertura da Final da Liga dos Campões da UEFA 2023 apoiado pela Pepsi dia 10 de junho. Pela primeira vez os adeptos terão a oportunidade única de eles próprios fazerem parte do maior evento desportivo anual mundial.

A superestrela dos êxitos "Last Last" e "It's Plenty" irá trazer a energia de soul de afrobeats que o caracterizam ao Estádio Olímpico Atatürk de Istambul, com milhões de adeptos de todo o mundo a assistir ao imperdível espetáculo, momentos antes do início do maior jogo de futebol do mundo. O Burna Boy, saído de um ano em que superou todos os recordes de vendas e lançou o seu sexto álbum, Love, Damini, irá levar para o palco Pepsi MAX juntamente com outro nome mundialmente conhecido, que brevemente será anunciado.

Revelado no TikTok, Burna Boy associou-se aos embaixadores da Pepsi MAX e à realeza do futebol, o campeão mundial Leo Messi, ao atual campeão da UCL Vini Jr e à estrela europeia dos Lionesses, Leah Williamson; para incentivar os adeptos a mostrarem os seus melhores movimentos de dança ou destreza de bola divulgando-os no TikTok, usando a hashtag #PepsiKickOffShow. As melhores candidaturas serão escolhidas para mostrarem o seu talento como parte do Espetáculo de abertura da Final da Liga dos Campões da UEFA 2023 apoiado pela Pepsi MAX.

Burna Boy comentou: "Eu próprio sou um grande adepto de futebol, sei que não há momento maior do que a Liga de Campões da UEFA! Por isso estou bastante entusiasmado por atuar no palco Pepsi MAX na final deste ano. A música e o futebol são uma combinação incrível, por isso sabemos que vamos trazer boa energia e fazer magia em Istanbul. O mundo não está preparado para o que está planeado!"

O Diretor Sénior de marketing Global da Pepsi MAX, Gustavo Reyna, comentou: "A Final da Liga dos Campões UEFA é a data que se destaca do calendário dos clubes de futebol, e Pepsi MAX orgulha-se em assinalar a ocasião com os melhores espetáculos de entretenimento. O recentemente designado "Kick Off Show by Pepsi'" (Espetáculo de Abertura da Pepsi MAX) vai ser incrível este ano; estamos tão entusiasmados por receber o Burna Boy, um dos artistas mais incríveis do mundo, no palco da Pepsi MAX da Liga de Campeões da UEFA e estamos curiosos em saber quais os adeptos que serão selecionados para integrar esta atuação verdadeiramente imperdível. Mantenham-se atentos nas próximas semanas para saber quem será o outro artista a partilhar o cartaz com o Burna Boy!"

"O Espetáculo de Abertura da Final da Liga dos Campões da UEFA é uma parte significativa dos esforços conjuntos que temos com Pepsi MAX, é uma oportunidade fantástica para alcançarmos novas e mais jovens audiências juntando alguns dos maiores nomes e estrelas da música. Estamos entusiasmados para apresentar um alinhamento de artistas talentosos na Final desta época em Istambul que será, sem sombra de dúvida, uma atuação enérgica e memorável, afirmou o Diretor de Marketing da UEFA, Guy-Laurent Epstein

Na sétima edição, o Espetáculo de Abertura da Final da Liga dos Campões da UEFA 2023 apoiado pela Pepsi MAX, conhecido previamente como a Cerimónia de Abertura da Liga de Campões da UEFA – será transmitida em mais de 200 países e territórios por todo o mundo, minutos antes de iniciar o jogo de destaque da época dos clubes de futebol. Ao unir os dois mundos, do futebol e da música, através de um momento de entretenimento imperdível que irá surpreender os adeptos e fazer com que queiram mais, o evento é a demonstração ideal da plataforma da Pepsi MAX "Thirsty For More" (com sede por mais). O Espetáculo de Abertura é apenas um dos muitos momentos incríveis que Pepsi MAX e a UEFA trarão aos adeptos de futebol nesta época, incluindo a divulgação de outra superestrela mundial que se juntará ao Espetáculo de Abertura, vídeos Tik Tok, parcerias de moda, inovações de produto e muito mais!

Os adeptos poderão assistir ao espetáculo através das suas cadeias de televisão locais e dos canais oficiais da UEFA YouTube e TikTok, enquanto o canal @PepsiGlobal TikTok disponibiliza toda a informação sobre como os adeptos podem ganhar a oportunidade de fazer parte do Espetáculo de Abertura da Liga de campões 2023 UEFA apoiado pela Pepsi MAX.

Com muitas mais atividades e atualizações em vista, os adeptos podem obter mais informação seguindo Pepsi MAX no Instagram , Twitter e Facebook.

#PEPSIKICKOFFSHOW

Sobre o Espetáculo de Abertura da Final da Liga de Campeões da UEFA apoiado pela Pepsi MAX

Desde a sua inauguração em 2016, Pepsi MAX trouxe talentos musicais globais para atuações ao vivo ao evento desportivo anual mais assistido em todo o mundo, envolvendo a Final da Liga de campões da UEFA numa plataforma de verdadeiro entretenimento global. O espetáculo deste ano será apresentado aos adeptos através do cantor, escritor e produtor de platina Burna Boy, que atuará após um ano de recordes de vendas e do lançamento do seu sexto álbum de estúdio, Love, Damini. Pepsi MAX tem uma herança muito rica em entretenimento de futebol e tem encimado os maiores talentos globais – tanto dentro quanto fora do campo. Por isso, quem melhor para ser um dos cabeças de cartaz do Espetáculo de Abertura da Final da Liga de Campeões da UEFA apoiado pela Pepsi MAX do que o vencedor de Grammy, Burna Boy? O maior artista nigeriano da nossa geração.

Sobre a PepsiMAX

Os produtos da Pepsi MAX são apreciados pelos consumidores mais de mil milhões de vezes por dia, em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A Pepsi MAX gerou mais de 86 mil milhões de dólares de receitas líquidas em 2022, impulsionada por uma carteira complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, e SodaStream. A carteira de produtos da Pepsi MAX inclui uma vasta gama de alimentos e bebidas agradáveis, incluindo muitas marcas icónicas que geram mais de mil milhões de dólares cada uma em vendas anuais a retalho estimadas.

Orientar a Pepsi MA é a nossa visão de Ser o Líder Global em Bebidas e Alimentos Convenientes ao Vencer com pep+ (Pepsi MAX Positivo) é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade e o capital humano no centro da forma como iremos criar valor e crescimento, operando dentro das fronteiras planetárias e inspirando mudanças positivas para o planeta e para as pessoas. Para mais informações, consulte: www.pepsico.com, e siga no Twitter, Instagram, Facebook, e LinkedIn @PepsiCo.

