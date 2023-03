BURNA BOY HEIZT BEI DER 2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW BY PEPSI MAX® EIN

- PEPSI MAX KÜNDIGT GRAMMY®-PREISTRÄGER ALS CO-HEADLINER DER ERÖFFNUNGSSHOW DES UEFA CHAMPIONS-LEAGUE-FINALES AN, BEI DER FANS DIE EINMALIGE GELEGENHEIT ZUR TEILNAHME HABEN WERDEN.

NEW YORK, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Die UEFA und Pepsi MAX® haben bekanntgegeben, dass der GRAMMY®-Preisträger und mehrfach Platin-prämierte Sänger, Songwriter und Produzent Burna Boy am 10. Juni als Co-Headliner bei der mit Spannung erwarteten 2023 UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi auftreten wird. In diesem Jahr werden Fans zum ersten Mal die Gelegenheit haben, selbst Teil des größten jährlichen Sportereignisses der Welt zu sein.

Der Megastar, der mit, Last Last" und, It's Plenty" weltweit die Charts stürmte, wird die Zuschauer im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion mit seinen unverwechselbaren souligen Afrobeat-Vibes begeistern, während Millionen von Fans aus aller Welt den einmaligen Auftritt vor dem größten Spiel des Vereinsfußballs im Fernsehen miterleben werden. Burna Boy, der nach der Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums "Love, Damini" auf ein Rekordjahr zurückblicken kann, wird auf der Pepsi MAX-Bühne neben einer weiteren globalen Berühmtheit auftreten, die in Kürze bekanntgegeben wird.

Wie auf TikTok bekanntgegeben wurde, hat sich Burna Boy mit Pepsi MAX-Botschaftern und Fußballgrößen wie dem Weltmeister Leo Messi, dem amtierenden UCL-Champion Vini Jr. und der Europameisterin und „Lioness" Leah Williamson zusammengetan, um Fans dazu zu motivieren, ihre besten Tanzschritte oder Ballkünste unter dem Hashtag #PepsiKickOffShow auf TikTok vorzuführen. Die besten handverlesenen Beiträge werden im Rahmen der 2023 UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi MAX gezeigt.

Burna Boy sagt: "Ich bin begeisterter Fußballfan und weiß, dass es nichts Größeres gibt als die UEFA Champions League! Deshalb freue ich mich so sehr, beim diesjährigen Finale auf der Pepsi MAX-Bühne zu stehen. Musik und Fußball sind eine perfekte Kombination und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich in Istanbul für Stimmung sorgen und ein bisschen Magie versprühen werde. Die Welt ist noch nicht bereit für das, was wir auf Lager haben!"

Gustavo Reyna, Senior Director of Global Marketing bei Pepsi MAX, fügt hinzu: "Das Endspiel der UEFA Champions League ist eines der absoluten Highlights im Fußball-Kalender und Pepsi MAX möchte zu diesem Anlass das beste Unterhaltungsprogramm präsentieren. Die neu benannte "Kick Off Show by Pepsi" wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Ereignis sein. Wir freuen uns, einen der aufregendsten Künstler der Welt − Burna Boy − bei der von Pepsi MAX präsentierten Eröffnungsshow des UEFA Champions League-Finales auf der Bühne begrüßen zu dürfen, und können es kaum erwarten, die Fans zu sehen, die an dieser einzigartigen Performance teilnehmen werden. In den nächsten Wochen werden wir bekanntgeben, wer neben Burna Boy als Co-Headliner auftreten wird!"

„Die UEFA Champions League Final Kick Off Show ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zusammenarbeit mit Pepsi MAX und stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, ein neues und jüngeres Publikum mit einigen der größten Namen und aufsteigenden Stars der internationalen Musikszene zu erreichen. Wir freuen uns darauf, beim diesjährigen Finale in Istanbul eine Reihe von talentierten Künstlern vorstellen zu können, die zweifellos eine energiegeladene und unvergessliche Performance bieten werden," sagt UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein.

Dies ist bereits das siebte Jahr, in dem die UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi MAX − früher als Eröffnungszeremonie des UEFA Champions League-Finales bekannt − nur wenige Minuten vor Beginn dieses Highlights der Fußballsaison in über 200 Ländern und Gebieten weltweit ausgestrahlt wird. Die Veranstaltung verbindet Fußball und Musik durch ein einzigartiges Unterhaltungsprogramm, das Fans in seinen Bann zieht und ihnen Lust auf mehr macht. Damit ist das Event die perfekte Verkörperung der Pepsi MAX Plattform "Thirsty For More". Die Kick Off Show ist nur einer der vielen aufregenden Momente, die Pepsi MAX und die UEFA den Fußballfans in dieser Saison bieten werden. Weitere Höhepunkte sind die Ankündigung eines zweiten globalen Superstars als Co-Headliner für die Kick Off Show, TikTok-Videos, Mode-Kollaborationen, Produktinnovationen und vieles mehr!

Fans können den Auftritt über ihren lokalen Sender und über die offiziellen YouTube- and TikTok-Kanäle der UEFA verfolgen. Der @PepsiGlobal TikTok-Kanal hält alle Informationen darüber bereit, wie Fans an der 2023 UEFA Champions League Kick Off Show by Pepsi MAX teilnehmen können.

Um weitere Informationen über aufregende Updates und geplante Aktivitäten zu erhalten, können die Fans Pepsi MAX auf Instagram , Twitter und Facebook folgen.

Über die UEFA Champions League Final Kick Off Show by Pepsi MAX

Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2016 bringt Pepsi MAX Live-Musik-Talente zum weltweit meistgesehenen jährlichen Sportereignis und hat das UEFA Champions League-Finale damit zu einer wahrhaft globalen Unterhaltungsplattform gemacht. Bei der diesjährigen Show wird der Platin-prämierte Sänger, Songwriter und Produzent Burna Boy auftreten, der mit der Veröffentlichung seines sechsten Studioalbums „Love, Damini" ein Rekordjahr erlebt hat. Pepsi MAX blickt auf eine langjährige Geschichte im Bereich der Fußballunterhaltung zurück und setzt sich seit langem für frische Talente aus aller Welt ein − sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb. Burna Boy, Grammy-Preisträger und der größte nigerianische Künstler unserer Generation, ist daher der perfekte Co-Headliner für die von Pepsi MAX präsentierte Kick Off Show des UEFA Champions League-Finales.

Über Pepsi MAX

Pepsi MAX-Produkte -Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, and SodaStream gehören, erzielte Pepsi MAX 2022 einen Nettoumsatz von über 86 Mrd. USD. Das Produktportfolio von Pepsi MAX umfasst eine Vielzahl von genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter viele bekannte Marken, die jeweils einen geschätzten Jahresumsatz von über 1 Milliarde USD generieren.

Pepsi MAX hat die Vision, mit Winning with Pepsi MAX Positive (pep+) der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein. Pep+ ist unsere umfassende strategische Transformation, die Nachhaltigkeit und Humankapital in den Mittelpunkt der Wertschöpfung und des Wachstums stellt, indem wir innerhalb der planetarischen Grenzen agieren und positive Veränderungen für den Planeten und für Menschen anregen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com. Folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn @PepsiCo.

