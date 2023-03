BURNA BOY LLEVARÁ LA EMOCIÓN AL PEPSI MAX® KICK OFF SHOW DE LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023

PEPSI MAX REVELA, ADEMÁS, QUE LOS FANÁTICOS TENDRÁN LA OPORTUNIDAD ÚNICA DE FORMAR PARTE DEL ESPECTÁCULO PREVIO A LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE JUNTO AL ARTISTA GANADOR DE UN GRAMMY.

NUEVA YORK, 16 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi MAX® y UEFA se complacen en anunciar que el cantante, compositor y productor de discos multiplatino Burna Boy coprotagonizará el Pepsi Kick Off Show en la final de la UEFA Champions League (UCL) 2023 el próximo 10 de junio. Por primera vez, los fanáticos tendrán la oportunidad de participar en el mayor acontecimiento deportivo anual del mundo.

BURNA BOY TO BRING THE HEAT TO THE 2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW BY PEPSI MAX®

El artista de los éxitos internacionales "It's Plenty" y "Last Last" aportará su característico estilo afrobeat al Estadio Olímpico Atatürk de Estambul momentos antes de que comience el partido más importante del fútbol de clubes. Burna Boy, quien recientemente lanzó su sexto álbum 'Love, Damini', subirá al escenario de Pepsi MAX junto a otra figura mundial que pronto será anunciada.

El anuncio del espectáculo se hizo a través de TikTok, cuando Burna Boy unió fuerzas con los embajadores de Pepsi MAX fútbol: Leo Messi, campeón mundial; Vini Jr, campeón de la UCL; y Leah Williamson, estrella de las Lionesses, equipo ganador de la Eurocopa. Las celebridades animaron a los fanáticos a mostrar sus mejores pasos de baile y/o habilidades con el balón, publicándolas en TikTok con el hashtag #PepsiKickOffShow. Las mejores publicaciones serán seleccionadas para participar en el Pepsi MAX Kick Off Show en la final de la UEFA Champions League 2023.

Burna Boy comentó: "Como gran aficionado al fútbol, sé que no hay nada más importante que la UEFA Champions League. Es por eso me emociona mucho presentarme en el escenario de Pepsi MAX en la final de este año. La música y el fútbol son la mejor combinación, así que llevaré buenas energías y haré magia en Estambul. ¡El mundo no está listo para lo que tenemos preparado!"

Gustavo Reyna, Director Sénior de Marketing Global de Pepsi MAX, agregó: "La final de la UEFA Champions League es la fecha más destacada del calendario del fútbol de clubes, y Pepsi MAX se enorgullece de celebrar la ocasión con los mejores espectáculos de entretenimiento. El recientemente bautizado 'Kick Of Show by Pepsi' va a ser enorme este año. Nos emociona dar la bienvenida a Burna Boy, uno de los artistas más fascinantes del mundo, al escenario de Pepsi MAX x UEFA Champions League y ver qué fanáticos son los seleccionados para formar parte de esta presentación realmente imperdible. ¡Estén atentos al anuncio del coprotagonista de Burna Boy durante las próximas semanas!"

"El Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League es una parte importante de nuestros esfuerzos con Pepsi MAX, que ofrece una oportunidad increíble para llegar a un público nuevo y más joven con algunas de las estrellas más prometedoras de la música. Nos emociona poder compartir el show con artistas talentosos en esta final de temporada en Estambul, en lo que seguro será una presentación memorable y llena de energía," comentó Guy-Laurent Epstein, Director de Marketing de la UEFA.

En su séptima edición, el Pepsi MAX Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, anteriormente conocido como la Ceremonia de Apertura de la UEFA Champions League, se transmitirá en más de 200 países y territorios de todo el mundo minutos antes de que comience el partido más destacado de la temporada de fútbol de clubes. Demostrando la plataforma internacional "Thirsty For More" de Pepsi MAX, el evento unirá los mundos del fútbol y la música en un espectáculo imperdible que promete paralizar a los fanáticos y dejarlos con ganas de más.

El Kick Off Show es sólo uno de los tantos emocionantes momentos que Pepsi MAX y la UEFA ofrecerán a los fanáticos del fútbol esta temporada, incluyendo el anuncio de otra superestrella mundial que se unirá al espectáculo de apertura del partido, videos en TikTok, colaboraciones de moda, innovaciones de productos y mucho más.

Los fanáticos podrán conectarse y ver el espectáculo a través de su emisora local y los canales de YouTube y TikTok oficiales de la UEFA . El canal de TikTok de @PepsiGlobal tiene toda la información sobre cómo ganar la oportunidad de ser parte del Pepsi MAX Kick Off Show de la UEFA Champions League 2023.

Quedan muchas más novedades y actividades emocionantes en el horizonte. Los fanáticos pueden mantenerse actualizados siguiendo a Pepsi MAX Global en Instagram , Twitter y Facebook.

#PEPSIKICKOFFSHOW

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR A:

[email protected]

Acerca del Pepsi MAX Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League

Desde su inauguración en 2016, Pepsi MAX ha aportado talentos musicales globales en directo al evento deportivo anual más visto del mundo, convirtiendo la final de la UEFA Champions League en una verdadera plataforma de entretenimiento global. El espectáculo de este año llegará a los fanáticos de la mano del cantante, compositor y productor con ventas de platino Burna Boy, que se presentará tras un año de récords y el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Love, Damini. Pepsi MAX cuenta con una larga tradición en el mundo del espectáculo futbolístico y desde hace tiempo apoya a los mejores talentos del mundo, tanto dentro como fuera del campo. ¿Quién mejor que el ganador de un Grammy, Burna Boy, para encabezar el Pepsi MAX Kick Off Show de la UEFA Champions League? El mayor artista nigeriano de nuestra generación.

Acerca de Pepsi MAX

Los productos de Pepsi MAX son disfrutados por sus consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. En 2022, la compañía generó más de $86 mil millones de dólares en ingresos netos, impulsados por un portafolio de alimentos y bebidas que incluye Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream, icónicas marcas que generan más de $1 mil millones de dólares en ventas minoristas anuales estimadas cada una.

Pepsi MAX es guiada por la visión de ser el líder global de bebidas y alimentos Convenientes al Ganar con Pepsi MAX Positivo (pep+). pep+ es una transformación estratégica que coloca la sostenibilidad y el capital humano en el centro de la generación de crecimiento y valor al operar dentro de los límites ambientales e inspirar un cambio positivo para las personas y el planeta. Para obtener más información, visite www.pepsico.com y siga a @PepsiCo en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2032779/Pepsi_Max_Burna_Bring_Heat.jpg

SOURCE Pepsi MAX