Bybit revela novas ofertas empolgantes para novos usuários do seu cartão na Europa

DUBAI, EAU, 23 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Bybit, a terceira corretora de criptomoedas mais acessada do mundo, tem o prazer de anunciar uma série de promoções e benefícios exclusivos para novos usuários do Cartão Bybit na Europa. Desde o lançamento dos serviços do Cartão Bybit em março de 2023, já obtivemos uma resposta incrivelmente positiva por parte da comunidade europeia e, portanto, nosso compromisso para com a região se intensifica cada vez mais.

O Cartão Bybit oferece uma solução de pagamento revolucionária para seus usuários na Europa. Com ele, é possível utilizar seus criptoativos em carteira para efetuar pagamentos e sacar dinheiro facilmente, simplificando as suas transações financeiras entre o mundo das criptomoedas e o mundo real. No momento, o Cartão Bybit oferece suporte a conversão imediata das principais criptomoedas, como BTC, ETH, USDT, USDC e XRP, para moedas fiduciárias, como o Euro.

Recompensas exclusivas aguardam os requerentes do Cartão Bybit

A Bybit está entusiasmada com a apresentação de inúmeros benefícios fascinantes para os requerentes do novo Cartão Bybit:

10 EUR de Bônus no Cartão: Receba 10 EUR de Bônus no Cartão após solicitar e receber seu cartão virtual.

Receba de Bônus no Cartão após solicitar e receber seu cartão virtual. 5 EUR adicionais de Bônus no Cartão: Após a conclusão da primeira transação com o Cartão Bybit, o novo usuário do cartão receberá 5 EUR adicionais de Bônus no Cartão.

Após a conclusão da primeira transação com o Cartão Bybit, o novo usuário do cartão receberá adicionais de Bônus no Cartão. 10 EUR de Bônus no Cartão: Fça o primeiro depósito de pelo menos 100 EUR na plataforma da Bybit e receba 10 EUR de Bônus no Cartão.

"O Cartão Bybit representa o nosso compromisso em promover a expansão na adoção das criptomoedas no mundo real", afirmou Ben Zhou, co-fundador e CEO da Bybit. "Temos convicção de que a utilidade das criptomoedas vai além de meros ativos digitais, podendo entregar um método de pagamento práticoe tangível para transações de todas as pessoas no dia a dia ."

O Cartão Bybit foi criado para proporcionar uma experiência acessívele gratificante aos detentores de criptomoedas na Europa. Para mais informações e para solicitar o Cartão Bybit, por favor clique aqui.

Sobre a Bybit

Fundada em 2018, a Bybit é uma das cinco principais corretoras de criptomoedas do mundo, com uma plataforma profissional na qual os investidores e traders de criptomoedas podem encontrar uma matching engine extremamente rápida, um serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte à comunidade em vários idiomas. A Bybit orgulha-se de ser parceira dos atuais Construtores e Pilotos campeões da Fórmula 1: a equipe Oracle Red Bull Racing.

