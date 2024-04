EUR Zero Fees Fiesta: A campanha global da Bybit oferece depósito zero e taxas de negociação

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, uma das três maiores bolsas de criptomoedas do mundo em volume, tem o prazer de revelar a sua mais recente campanha, a EUR Zero Fees Fiesta. Esta nova campanha ultrapassa fronteiras, dando as boas-vindas a utilizadores de todo o mundo para aproveitarem o potencial do euro (EUR) no mercado das criptomoedas. Lançada em 8 de abril de 2024, a EUR Zero Fees Fiesta promete uma experiência de negociação sem paralelo, com zero comissões e prémios exclusivos.

O EUR é o centro das atenções

EUR Zero Fees Fiesta: Bybit's Global Campaign Offers Zero Deposit and Trading Fees

Com o Euro (EUR) a ganhar força significativa no mercado das criptomoedas, a Bybit está a fornecer aos utilizadores globais a plataforma perfeita para explorar o seu potencial. A campanha, que decorre de 8 de abril de 2024, às 12:00 UTC, a 11 de maio de 2024, às 23:59 UTC, apresenta uma multiplicidade de características atrativas:

Evento 1: Zero-Fee Trading Spree (Todos os utilizadores): Liberte todo o poder do EUR com taxas zero em nove (9) pares de negociação populares de EUR Spot: USDT/EUR, USDC/EUR, ADA/EUR, SOL/EUR, BTC/EUR, ETH/EUR, DOGE/EUR, XRP/EUR e LTC/EUR.

Evento 2: Zero taxas de depósito para novos utilizadores: Novo na Bybit? Faça o seu primeiro depósito de pelo menos 100 EUR e desfrute de total tranquilidade - A Bybit cobrirá as suas taxas de depósito. (Métodos de depósito elegíveis: Pagamentos bancários fáceis e SEPA. Cobertura máxima: 3 EUR)

Evento 3: Descubra produtos APY elevados: Ponha o EUR a trabalhar. Bybit oferece uma variedade de produtos APY de alto rendimento para ajudar as suas criptomoedas a crescer passivamente.

Junte-se à revolução EUR com a Bybit

Não perca esta oportunidade excecional de tirar partido da importância crescente do euro no espaço das criptomoedas. Registe-se agora mesmo e experimente o poder da negociação em EUR com zero taxas na Bybit.

#Bybit / #TheCryptoArk

Sobre a Bybit

A Bybit é uma das três principais bolsas de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociação, com 25 milhões de utilizadores. Fundada em 2018, oferece uma plataforma profissional onde os investidores e comerciantes de criptomoedas podem encontrar um mecanismo de correspondência ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte comunitário multilíngue. A Bybit orgulha-se de ser parceira dos atuais Construtores e Condutores campeões da Fórmula 1: a equipa Oracle Red Bull Racing.

Para mais informações sobre a Bybit, visite Bybit Press.

Para questões relacionadas com a comunicação social, contacte: [email protected]

Para mais informações, visite: https://www.bybit.com

Para obter atualizações, siga: Comunidades e redes sociais da Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2382412/EUR_Zero_Fees_Fiesta_Bybit_s_Global_Campaign_Offers_Zero_Deposit.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg