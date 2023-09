Casio prestes a lançar a Comunidade G-SHOCK Virtual

A criar Novos Pontos de Contato para Utilizadores com distribuição limitada de NFTs Gratuitos para Participação no Evento

TÓQUIO, 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o início de uma comunidade interativa de utilizadores com o lançamento do projeto VIRTUAL G-SHOCK. A comunidade foi concebida para servir como ponto de contato entre a linha G-SHOCK de relógios resistentes ao choque e os seus utilizadores. Uma emissão limitada inicial de 15.000 G-SHOCK CREATOR PASS NFTs (tokens não fungíveis), que permitem ao titular participar em eventos realizados na comunidade VIRTUAL G-SHOCK, será distribuída globalmente de forma gratuita através da blockchain Polygon *1 a partir do dia 23 de setembro de 2023.

*1. Uma blockchain para a distribuição de NFTs

VG G-SHOCK CREATOR PASS

A linha G-SHOCK estreou-se em 1983 com uma estrutura resistente a choques. Desde então, a Casio estabeleceu uma posição inigualável para o G-SHOCK como uma marca mundialmente amada, expandindo a base de utilizadores através de colaborações com figuras da moda, desporto, arte, música e outras áreas culturais.

Para ampliar ainda mais a base de utilizadores, a Casio está a utilizar tecnologias digitais de rápido crescimento como os NFTs e o metaverso para a sua comunidade virtual, abrindo as portas a projetos co-criativos e outras experiências totalmente inovadoras.

O primeiro passo para a comunidade VIRTUAL G-SHOCK é o seu lançamento no Discord, *2 seguindo-se uma distribuição inicial gratuita de 15.000 G-SHOCK CREATOR PASS NFTs de edição limitada, a partir de 23 de setembro Os titulares dos passes poderão participar em projetos co-criativos e outros eventos realizados na comunidade.

*2. Um serviço de comunicação de voz, vídeo e texto com base nos EUA

Os projetos Co-criativos incluem o concurso G-SHOCK CREATOR PASS Color Design que determinará o design do passe (cores, materiais e padrões). Os designs apresentados serão votados pelos membros da comunidade e a participação vencedora tornar-se-á na imagem do passe real. Diversos projetos futuros também estão em desenvolvimento.

Este projeto é apenas o início das novas experiências virtuais que a Casio proporcionará aos utilizadores do G-SHOCK.

Site Virtual G-SHOCK

https://casio.link/487nP0e

