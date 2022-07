Celebre a comunidade de criadores na VidCon 2022 com a Wondershare através da criação de conteúdo e criatividade

A Wondershare atraiu com sucesso mais de 2500 visitantes ao Percurso aberto à Comunidade com o divertido mundo das maravilhas com experiência de RA, stand de vídeo 360 e muito mais, enquanto 21 pessoas ganharam grandes prémios, como AirPods e GoPro Hero 10. Localizado no Percurso dos criadores, o Wonder Lounge atraiu e ajudou a aumentar o nível dos vídeos de mais de 600 criadores apaixonados, enquanto as estrelas digitais, como o YouTuber Anthpo e o TikToker Devantechill, partilharam as suas ideias e conselhos sobre como melhorar a criatividade utilizando as ferramentas criativas da Wondershare.

Enquanto os criadores iniciantes se juntaram ao Programa de recrutamento de criadores como ponto de partida da sua viagem criativa, a empresa de software também criou o Wondershare Creator Club, a primeira comunidade de criadores do mundo na The Sandbox para aqueles que querem dar um passo em frente nas suas carreiras. "Há sempre limites para o mundo físico. Só no metaverso é que podemos explorar a possibilidade e a criatividade infinitas", disse Tobee Wu, CEO e fundador da Wondershare Technology. "Como líder global em desenvolvimento de software criativo, queremos aproveitar o metaverso, onde os criadores podem estabelecer virtualmente ligações sociais e aumentar a sua criação de conteúdo com as nossas inovações de ponta." Sendo um dos pontos de referência mais altos e maiores da The Sandbox, o Wondeshare Creator Club permite que criadores, como designers, criadores de música e influenciadores, mostrem as suas obras de arte, que podem ser compradas através de créditos e jogando.

O grande sucesso da VidCon 2022 indicou apenas a rapidez e a dimensão do crescimento da economia dos criadores. Continue a capitalizar a sua paixão com o revolucionário software da Wondershare e junte-se ao Programa de recrutamento de criadores para obter mais oportunidades e ideias.

Sobre a Wondershare

Fundada em 2003, a Wondershare é líder global em desenvolvimento de software e pioneira no campo da criatividade digital. A nossa tecnologia é poderosa, e as soluções que fornecemos são simples e convenientes. É por isso que temos a confiança de milhões de pessoas em mais de 150 países em todo o mundo. Ajudamos os nossos utilizadores a seguirem as suas paixões para que juntos possamos criar um mundo mais criativo.

Contacto para a comunicação social

Shearer Wang

Wondershare

[email protected]

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xeoc1lEV8Wk

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

SOURCE Wondershare