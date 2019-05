Centric Software Superalimenta Inovação com o Centric 8 PLM v6.6

A versão mais recente introduz automações para impulsionar a produtividade

CAMPBELL, Califórnia, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Centric Software tem o orgulho de anunciar que a versão mais recente de sua principal solução de gestão de ciclo de vida do produto (Product Lifecycle Management -PLM), a Centric 8 PLM versão 6.6, já está disponível. Centric Software fornece as soluções empresariais mais inovadoras para empresas de moda, varejo, calçado, lazer, artigos de luxo e bens de consumo alcançarem objetivos estratégicos e operacionais de transformação digital.

Impulsionado pelo feedback dos clientes, parceiros de inovação, em moda, varejo, outdoor e bens de consumo, o Centric 8 v6.6 é uma versão orientada para o mercado que responde à crescente complexidade de criar um número crescente de produtos destinados a múltiplos canais e diversas regiões, manter o tempo de comercialização rápido e os custos do produto baixos.

Novas inovações incluem regras automatizadas para governar o uso de cores em diferentes coleções, criando unidades de manutenção de estoque (Stock Keeping Units – SKU's) em massa para evitar cliques tediosos e simplificar a gestão de Pontos de Medida (Point of Measure - POM). Esta versão também continua a jornada da Centric em 3D com um novo e poderoso visualizador de protótipos e amostras virtuais.

"Ficamos felizes em fazer parceria com Centric na inovação adicional da Color Rules no Centric PLM, pois permite que designers e desenvolvedores de produtos apliquem facilmente regras de cores a materiais, linhas e acabamentos, harmonizando os projetos de produtos, garantindo a conformidade com as diretrizes da marca e reduzindo a risco de um projeto inutilizável", atesta um cliente de Centric de longa data. "Somos uma marca de luxo especializada em artigos de couro e a escolha de cores para cada componente de cada produto é tão importante quanto o DNA da nossa marca. Detalhes de cor são notados e apreciados pelos nossos clientes. "

A capacidade de criar em massa SKUs de produtos foi impulsionada de forma semelhante pelos clientes da Centric. "Esta nova versão permite aos usuários criar facilmente muitas SKUs ao mesmo tempo", explica Ron Watson, vice-presidente de produtos da Centric Software. "A geração automática de SKUs economiza tempo e aumenta a precisão da informação, além de economizar centenas de cliques." O Centric v6.6 também transforma a criação de códigos POM e gráficos de tamanho, economizando tempo e acelerando as iterações de produtos destinados a vários mercados.

O visualizador 3D na versão 6.6 tem novos recursos interessantes que dão aos usuários ainda mais controle sobre o fluxo de trabalho de amostras de produtos em 3D, aumentando ainda mais a eficiência e acelerando o tempo de lançamento no mercado. Watson explica como o visualizador 3D aprimorado simplifica o processo de amostragem 3D e dá maior controle sobre os projetos e a construção do produto. "Nossos clientes fazem parceria conosco para ajudar a simplificar seu processo de desenvolvimento de coleções e as novas inovações da Centric em 3D proporcionam mais precisão ao avaliar amostras e tornam o processo de design e desenvolvimento muito mais rápido".

"Centric sempre foi um líder em inovação, sendo a experiência e a adoção do usuário os pilares do nosso sucesso", afirma Chris Groves, presidente e CEO da Centric Software. "Capacitamos nossas marcas de moda, outdoor, calçado, artigos de luxo e bens de consumo, varejistas e fabricantes em seu trabalho diário para impulsionar suas próprias inovações, acelerar o tempo de comercialização e alcançar o crescimento dos negócios".

