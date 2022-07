Cision PR Newswire expande a rede de Sponsored Placement de editores premium para a Europa e Canadá

"O investimento expandido da Cision em Sponsored Placement é um testemunho do poder de contar histórias integradas da marca. Uma pesquisa realizada pela Gartner descobriu que campanhas integradas em mais de quatro canais superam em 300% as campanhas de canais individuais ou de dois canais", disse Nicole Guillot, Cision COO e Presidente da PR Newswire. "Melhorar uma mensagem de marca consistente impulsiona o valor e aumenta a eficácia para a construção de marcas em vários canais de comunicação."

Esta oferta de Sponsored Placement permite que os profissionais de comunicação cheguem a um público mais amplo em mercados anteriormente inexplorados.

Amplificação: Alavancar a credibilidade das publicações fidedignas, integrando conteúdos de marcas pagas em sites premium que os clientes já estão a visitar

Alavancar a credibilidade das publicações fidedignas, integrando conteúdos de marcas pagas em sites premium que os clientes já estão a visitar Alvo: Audiências hiper-targeted para a história de uma marca, incluindo alvos específicos de interesse selecionados através de campanhas personalizadas de awareness ou de envolvimento

Audiências para a história de uma marca, incluindo alvos específicos de interesse selecionados através de campanhas personalizadas de ou de envolvimento Visibilidade: Um complemento perfeito para os esforços de media conquistados e multicanais, a publicidade nativa paga pode promover o impacto de uma empresa, aumentando as impressões e o ROI mensurável

"Com o Sponsored Placement, conseguimos aumentar a visibilidade do nosso World Living Soils Forum partilhando o anúncio em sites de revistas francesas", disse Alain Lavital, Director de Comunicação da Moët Hennessy, cliente da Cision. "Atingimos 197.000 impressões durante um período de uma semana que acrescentou 190 registos ao nosso site. Planeamos utilizar o serviço para apoiar os nossos futuros anúncios".

Os press releases são o principal meio para comunicar notícias e marcos importantes da empresa aos jornalistas, de acordo com o relatório O Estado dos Media de 2022 da Cision. A combinação de press releases com publicidade nativa - que é comprovadamente mais fiável, envolvente e proporciona taxas de click-through mais elevadas do que as formas tradicionais de publicidade - aumenta a visibilidade para as histórias que a comunicação e marketing querem partilhar.

