Colaborando Com Agências Criativas internacionais, o Depositphotos Anunciou as Tendências Visuais Para 2021

NOVA YORK, 21 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Depositphotos, um dos principais mercados de conteúdo visual do mundo com uma biblioteca de mais de 190 milhões de arquivos, acaba de lançar o seu relatório anual de tendências visuais. O projeto "Tendências Visuais de 2021: Vivendo uma Nova Realidade" explora como a comunicação visual mudou em relação ao ano passado para descobrir um roteiro para marcas e criadores de conteúdo que trabalham com recursos visuais em 2021.

Símbolos como otimismo, bem-estar físico e digital, inspiração na natureza e tons terrosos serão algumas dicas principais sobre as ferramentas e os temas para a comunicação visual em 2021. Vídeos de fácil entendimento que duram apenas alguns segundos estão ganhando muita popularidade na web, pois mantêm os usuários engajados com histórias reais e um formato de conteúdo divertido. Outras áreas para explorar e experimentar são os novos formatos de conteúdo interativo que integram experiências sonoras e multissensoriais e a gamificação no design.

"Nosso mundo mudou muito no último ano e nunca foi tão emocionante explorar para onde a comunicação visual está caminhando no futuro. O relatório de tendências de 2021 está cheio de ideias novas para marcas e criadores de conteúdo que buscam tornar a nova realidade que vivemos mais emocionante do que desafiadora. Colaboramos com agências de criação internacionais premiadas e especialistas do setor para obter mais dicas e conselhos que podem ajudar seus projetos no próximo ano." - Maria Sibirtseva, gerente de projeto criativo do Depositphotos

Entre as agências criativas com as quais o Depositphotos colaborou neste projeto estão: Droga5 London, Design Bridge, Active Theory, Your Majesty, Dentsu ACHTUNG!, Publicis, Leo Burnett Ukraine, Saatchi & Saatchi Ukraine, [isdgroup], Locomotive e especialistas do Google.

No relatório "Tendências Visuais de 2021", você pode ficar por dentro sobre os eventos on-line, RA e inteligência artificial e sobre como a experiência do usuário com as marcas está mudando e quais tópicos continuarão formando a estética atual.

Sobre o Depositphotos

O Depositphotos é um dos principais mercados de conteúdo visual do mundo, com uma biblioteca de 190 milhões de fotos, vídeos e vetores. Ele promove uma comunidade de 100 mil profissionais criativos que enviam seus trabalhos diariamente para ajudar clientes de 192 países ao redor do mundo a visualizar suas ideias. A sede da empresa está localizada em Nova York, com escritórios em Milão, Kiev, Moscou e Limassol.

