Виртуальная эмпатия, снэк-контент и возвращение к истокам - Depositphotos и международные эксперты назвали визуальные тренды 2021

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- международный фотобанк с библиотекой из более 190 миллионов файлов выпустил ежегодный прогноз визуальных тенденций. Проект «Визуальные тренды 2021: Новая реальность» исследует, как изменилась визуальная коммуникация, какие задачи и новые вызовы стоят перед брендами и создателями контента в следующем году.

Позитивные визуальные образы, забота о физическом и цифровом здоровье, вдохновленные природой цветовые палитры, реалистичность и простые, умиротворяющие решения в дизайне станут ключевыми направлениями в визуальной коммуникации 2021. Наряду с этим набирают популярность "снэк-видео" длинной в пару секунд, привлекающие внимание зрителей с помощью аутентичных, захватывающих рассказов; интерактивные сценарии, где пользователь получает мультисенсорный опыт; и геймификация в дизайне: использование игровых элементов на сайтах и в приложениях.

«Наш мир сильно изменился за последний год. Исследовать, как визуальная коммуникация будет развиваться в ближайшем будущем, в этот раз было особенно увлекательно. Чтобы помочь брендам и создателям контента сделать новую реальность более захватывающей, мы собрали главные инсайты о новых запросах, ценностях и болевых точках клиентов. Попросили креативные агентства и экспертов со всего мира поделиться видением, которое поможет в создании новых творческих проектов». – Мария Сибирцева, менеджер креативных проектов Depositphotos/ Creative Project Manager at Depositphotos.

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Чтобы поделиться с аудиторией большим количеством инсайтов, Depositphotos привлекли к созданию проекта лидеров индустрии: агентства Droga5 London, Design Bridge, Active Theory, Your Majesty, Dentsu ACHTUNG!, Publicis, Leo Burnett Ukraine, Saatchi & Saatchi Ukraine, [isdgroup], Locomotive, а также экспертов из Google.

В обзоре "Визуальных Трендов 2021" вы сможете узнать о будущем онлайн-ивентов, AR и виртуальной реальности, о том, как меняется пользовательский опыт взаимодействия с брендами, какие новые задачи берет на себя визуальная коммуникация и какие темы будут продолжать формировать сегодняшнюю эстетику.

О Depositphotos

Depositphotos – один из самых больших международных фотобанков с библиотекой более 190 миллионов стоковых фото, видео, векторов, темплейтов и музыки. Depositphotos поддерживает сообщество из 100 тысяч авторов, работы которых помогают клиентам из 192 стран визуализировать их идеи. У компании есть штаб в Нью-Йорке и офисы в Милане, Киеве, Москве и Лимассоле.

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