Het rapport "Visuele trends 2021" van Depositphotos met inzichten van internationale creatieve bureaus

NEW YORK, 21 december 2020 /PRNewswire/ -- Depositphotos, een van 's werelds toonaangevende marktplaatsen voor visuele content, met een beeldbank van meer dan 190 miljoen bestanden, heeft zojuist haar jaarlijkse 'visuele trends'-rapport gepubliceerd. Het project "Visuele trends 2021: leven in een nieuwe realiteit" onderzoekt hoe visuele communicatie in het licht van het afgelopen jaar is veranderd, om zo een plan van aanpak te bieden voor merken en contentmakers die in 2021 met beeldbestanden werken.

Symbolen van optimisme, ons fysieke en digitale welzijn, inspiratie in de natuur en aardetinten zijn enkele voorbeelden van de belangrijkste thema's en kleuren van visuele communicatie in 2021. Hapklare video's die maar een paar seconden duren winnen online aan populariteit, omdat ze de kijkers geboeid houden met authentieke verhalen en een onderhoudend format. Andere gebieden om te verkennen en mee te experimenteren zijn de nieuwe interactieve bestandsindelingen die geluid en multisensorische ervaringen en gamificatie in het ontwerp integreren.

"Onze wereld is het afgelopen jaar enorm veranderd en het is nog nooit zo spannend geweest om te onderzoeken waar visuele communicatie in de nabije toekomst naartoe gaat. Het trendrapport van 2021 staat vol met nieuwe inzichten voor merken en contentmakers, met het doel de nieuwe realiteit waarin we leven niet zozeer veeleisend maar meer opwindend te maken. We hebben samengewerkt met internationale, bekroonde creatieve bureaus en specialisten in de branche om tips en advies voor u te verzamelen die uw projecten het komende jaar op weg kunnen helpen." - Maria Sibirtseva, Creative Project Manager bij Depositphotos

Bekijk het Manifest Visual Trends 2021

De creatieve bureaus waarmee Depositphotos voor dit project heeft samengewerkt zijn onder andere Droga5 London, Design Bridge, Active Theory, Your Majesty, Dentsu ACHTUNG!, Publicis, Leo Burnett Ukraine, Saatchi & Saatchi Ukraine, [isdgroup], Locomotive en experts van Google.

In het rapport "Visuele trends 2021" vindt u meer informatie over online evenementen, AR en kunstmatige intelligentie, over hoe de gebruikerservaring met merken verandert en welke onderwerpen heden ten dage geliefd zijn.

Over Depositphotos

Depositphotos is een van 's werelds toonaangevende beeldbanken, met maar liefst 190 miljoen stockfoto's, vectors en video's. Depositphotos stimuleert een gemeenschap van 100.000 creatievelingen die hun werk indienen om klanten uit 192 landen over de hele wereld te helpen hun ideeën te visualiseren. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York en het bedrijf heeft ook vestigingen in Milaan, Kiev, Moskou en Limassol.

