Coroação dos campeões de 2024: Recapitulação da Taça Internacional ZED de Sub-17 no Egito, com a participação de clubes locais e europeus

Del Piero entrega a Taça ZED ao Vitória FC e o ZED FC fica em segundo lugar

CAIRO, 2 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A tão esperada nova edição da Taça Internacional ZED Sub-17 para o ano de 2024 decorreu de 25 a 31 de março no ZED Sports Club, no projeto residencial ZED East, localizado no Novo Cairo, Egito, e propriedade do promotor imobiliário líder no mercado egípcio, Ora Developers Egypt. Este prestigiante evento contou com a participação de 12 clubes locais e internacionais.

Engineer Onsi Sawiris, Mr. Haitham Abdel Azim, and Seif Zaher, alongside football legends Alessandro Del Piero, Michel Salgado, and Edgar Davids, presenting the U-17 ZED International Cup to Vitoria FC

Entre os clubes de futebol internacionais participantes encontravam-se o Feyenoord dos Países Baixos, o Vitória de Portugal, o Aston Villa de Inglaterra, o Fenerbahçe da Turquia, o Blackburn Rovers de Inglaterra e o Union Berlin da Alemanha. As equipas locais egípcias participantes incluíam o ZED FC, o Al-Ahly FC, o Zamalek FC, o Arab Contractors FC, o Enppi FC e o Pyramids FC, tornando a ZED International Cup de Sub-17 o maior campeonato internacional de jovens realizado em África.

A organização da edição de 2024 da Taça Internacional ZED de Sub-17 sublinhou o empenho do Clube Desportivo ZED, criado no Egito, em promover um setor desportivo e juvenil sólido no país. Ao organizar taças internacionais com clubes locais e estrangeiros, o ZED Sports Club pretende dar a conhecer aos jogadores diversas filosofias futebolísticas e uma experiência inestimável, demonstrando a capacidade do Egito para organizar grandes campeonatos. As equipas europeias que participaram na Taça também exploraram sítios arqueológicos emblemáticos nos arredores do Cairo, impulsionando o turismo egípcio.

O dia de abertura do campeonato contou com seis jogos emocionantes: O ZED FC contra o Union Berlin, o Pyramids FC contra o Blackburn Rovers, o Al-Ahly FC contra o Aston Villa, o Fenerbahçe contra o Arab Contractors FC, o Zamalek FC contra o Feyenoord e o Enppi FC contra o Vitória.

A Taça terminou com o Vitória a vencer a ZED International Cup 2024 de Sub-17, ao derrotar o ZED FC no jogo final com um resultado de 2-1. O Enppi alcançou o terceiro lugar depois de derrotar o Feyenoord por 2-1. No jogo que determinou o quinto e sexto lugares, o Union Berlin German Club venceu o Arab Contractors nos penáltis.

O jogo final e a cerimónia de encerramento da ZED International Cup de Sub-17 contaram com a presença do engenheiro Onsi Sawiris, presidente da ZED Investment Sports Company, de Haitham Abdel Azim, diretor executivo da Ora Developers Egypt, e de Seif Zaher, diretor executivo da ZED Sports Investment Company. As lendas do futebol internacional, o italiano Alessandro Del Piero, o espanhol Michel Salgado e o holandês Edgar Davids, entregaram à equipa vencedora a Taça Internacional ZED de Sub-17 para 2024. Estiveram presentes antigas estrelas do futebol egípcio do Al Ahly FC, como Hossam Ghaly e Ahmed Hassan, bem como lendas do Zamalek FC, como Gamal Hamza e Khaled El-Ghandour.

O ZED Sports Club, no Novo Cairo, possui instalações desportivas de vanguarda, concebidas propositadamente para acolher grandes campeonatos internacionais. Com infraestruturas de ponta e uma gestão especializada, o clube assegura uma organização e execução perfeitas dos eventos. Desde campos de jogos de alto nível a modernas instalações de treino, os atletas beneficiam de um ambiente sem paralelo para o desenvolvimento de competências e exposição global. O ZED Sports Club define o padrão de excelência desportiva no Egito e não só.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376404/Ora_Developers_Egypt.jpg