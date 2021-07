Corretora de criptomoedas Paybis lança pagamentos bancários instantâneos globalmente, além de reduzir taxas para 0,99%

Paybis apresenta uma solução para pagamentos bancários instantâneos no Reino Unido e UE; adiciona suporte para pagamentos bancários locais nos EUA e SWIFT em USD para clientes internacionais.

EDIMBURGO, Escócia, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A corretora de criptomoedas Paybis está apresentando várias novas opções de pagamento para seus clientes internacionais. Os usuários da Paybis agora poderão comprar criptomoedas usando o sistema da Faster Payments no Reino Unido (RU) e o Single European Payment Area (SEPA) da União Europeia (UE) para depósitos instantâneos em GBP e EUR, respectivamente. A corretora também lançou pagamentos bancários locais nos Estados Unidos (EUA), bem como SWIFT em USD para permitir pagamentos internacionais.

Uma solução mundial pelo melhor preço

Essas adições são parte da missão da Paybis em ajudar seus clientes a participarem do mundo das criptomoedas e blockchain, cortando custos e diminuindo a barreira de entrada. Assim, como parte do lançamento de novas opções de pagamento, a Paybis está reduzindo sua taxa para compras de criptomoedas de 2,99% para 0,99%, bem como aumentando os limites de gastos para todos os clientes, de 200.000 USD em compras únicas, para 1.000.000 USD.

Paybis em movimento

A Paybis está ocupada em desenvolver seus serviços de câmbio de criptomoedas desde sua fundação em 2014. A corretora adicionou vários recursos, incluindo um blog para ajudar seus usuários a acompanhar o rápido desenvolvimento do mundo das criptomoedas, um programa de referências e afiliados que recompensa os usuários que indicam novos traders e uma seção de notícias para que seus usuários possam acompanhar os projetos da corretora.

A Paybis também introduziu páginas para o rastreamento dos preços das criptomoedas que qualquer pessoa pode usar para verificar preços em tempo real. Além disso, o cliente pode verificar o preço do bitcoin ou qualquer outra criptomoeda em mais de 90 moedas locais diferentes. Além disso, a Paybis adicionou uma Calculadora de Criptomoeda , permitindo que visitantes e clientes calculem facilmente o valor de um dos 400 ativos em várias moedas diferentes. Todos esses recursos têm como objetivo garantir que os clientes possam comprar bitcoin e outras moedas com facilidade e eficiência. Em março de 2021, a corretora também anunciou que está se preparando para oferecer suporte aos clientes de Nova York, o que elevaria o número total de estados atendidos nos EUA para 49.

Sobre a Paybis

A Paybis é uma corretora de criptomoedas que permite a compra de Bitcoin e outras criptomoedas, em um ambiente amigável, por meio de diversos métodos de pagamento, incluindo cartões de débito e crédito, pagamentos bancários instantâneos no Reino Unido e na UE, pagamentos bancários locais nos EUA e SWIFT em USD para clientes internacionais. A corretora também oferece suporte para mais de 50 moedas locais, em 180 países. Também estão incluídos em seu alcance 48 estados dos EUA. A Paybis não possui custódia dos fundos dos clientes, o que significa que os usuários estão sempre no controle.

Por fim, a Paybis já obteve um registro temporário da Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, permitindo-lhe operar na jurisdição do regulador, dependendo da avaliação da adequação para obter uma licença permanente. A orientação e a estrutura regulatória da FCA se concentram na prevenção de atividades ilícitas no cripto-espaço e no incentivo de um ambiente de negociação seguro para promover a adoção generalizada de criptomoedas.

Acesse a Paybis para mais informações sobre as criptomoedas oferecidas e seus projetos.

PAYBIS é a fonte deste conteúdo. Este comunicado à imprensa foi desenvolvido apenas para fins informativos. As informações não constituem indicação de investimento, ou uma oferta de investimento, ou um incentivo para abrir uma conta na Paybis ou se envolver em qualquer transação financeira.

