DulcoLax - Obstipação no Natal: a época festiva pode fazer mal aos nossos intestinos e as Princesas do Cocó querem ajudar

LISBOA, Portugal, 5 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- À medida que a época festiva se aproxima, muitos de nós têm na agenda várias reuniões, encontros e jantares de Natal onde não falta comida e bebida. E isto antes da noite da Consoada. No entanto, a flexibilidade que muitas vezes nos acompanha nestas celebrações pode ter um impacto negativo na nossa saúde e, em particular, nos nossos intestinos.

O excesso de comida e bebida na quadra natalícia pode perturbar o delicado equilíbrio do nosso sistema digestivo e, com o aumento dos convívios sociais durante esta quadra, o risco de obstipação é maior, na medida em que os estudos indicam que muitas pessoas não conseguem ir à casa de banho fora de suas casas.

De acordo com um estudo de DulcoLax, 28%* das pessoas em Portugal sofrem de obstipação, fezes duras e secas ou evacuações irregulares, com 70%** das pessoas inquiridas a revelarem ter tido inchaço e 58% sofrem de dores ou cólicas intestinais. A questão da obstipação sazonal é exacerbada pelo facto de muitas pessoas, sobretudo mulheres, evitarem evacuar até chegarem a casa, com 20%*** das mulheres entre os 18 e os 34 anos a concordarem que isso se deve ao facto de lhes ter sido dito na infância que fazer cocó fora de casa era inapropriado e embaraçoso.

A obstipação durante a época natalícia pode ser o resultado de vários fatores sazonais:

Excesso de comida: A época festiva está tipicamente associada a alimentos ricos em gorduras e temperos, e a um maior consumo de álcool, aliados a doçaria tradicional, o que pode abrandar o ritmo normal da digestão e levar à obstipação.



Desidratação: A combinação de bebidas alcoólicas, com bebidas açucaradas e a diminuição da ingestão geral de líquidos como água e chás, contribuiu para a desidratação, o que pode acentuar a obstipação.



Estilo de vida sedentário: A redução da atividade física devido à quadra natalícia e às viagens, pode contribuir para problemas de prisão de ventre.



Stress: O stress emocional e social que está frequentemente associado à época festiva agitada pode afetar a digestão e contribuir para a obstipação.

O livro "A Princesa e o Cocó", um livro de contos de fadas muito pouco convencional, no qual princesas anunciam sem remorsos que precisam de ir à casa de banho em diversas situações quotidianas, está agora disponível para consulta na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa, e até ao final do ano deverá estar nos restantes espaços que integram a rede das Bibliotecas de Lisboa, tornando-o acessível para consulta a todos os leitores. No entanto, estes contos também estão disponíveis para a população em geral à distância de um clic: https://www.dulcolax.com/pt-pt/princesastambemfazemcoco/. Esta plataforma educacional inclui conselhos sobre como lidar com a ansiedade de ir à casa de banho fora de casa, para mulheres e para os pais.

"O Natal é uma época de celebração, que encorajamos vivamente, mas é importante cuidar também da saúde. O excesso de comida rica em gorduras, a desidratação e a falta de atividade física podem contribuir para a obstipação nesta época do ano. A nossa investigação mostra que as mulheres em Portugal têm vergonha de fazer cocó e adiam a ida à casa de banho até estarem em casa, o que pode levar a um desconforto extra durante o agitado período de férias. Ao dar prioridade ao autocuidado e ao encorajar conversas saudáveis sobre esta função natural do corpo, podemos reduzir o risco de obstipação e desfrutar plenamente das festividades", sustenta Pedro Gouveia, Country Head da Opella para Portugal.

O livro faz parte da campanha Pooping Princesses de DulcoLax, que desafia os estereótipos da "princesa perfeita" para ajudar a quebrar o tabu do cocó e acabar com o ciclo geracional da vergonha da casa de banho. O objetivo é normalizar as conversas entre as mulheres e as famílias sobre a ida à casa de banho, para evitar que sintam vergonha social, ao evitarem ir casa de banho quando precisam, o que as coloca em risco de desenvolver prisão de ventre.

Esta campanha – que visa apoiar as mulheres e atenuar a ansiedade social em relação à casa de banho – está também presente nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, onde apresentam um filtro interativo que transforma as pessoas numa princesa desenhada digitalmente na sanita.

Siga e partilhe a campanha #AsPrincesasTambémFazemCocó em @DulcoLax.PT.

