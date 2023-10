Encontro de Alergia e Asma Pediátrica 2023 da EAACI: Moldar o futuro dos cuidados para alergia e asma pediátrica

ZURIQUE, 24 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O Comité Organizador tem o prazer de anunciar o muito antecipado Encontro de Alergia e Asma Pediátrica (PAAM) 2023 da EAACI, que terá lugar de 2 a 4 de novembro de 2023. Este evento reunirá estimados peritos de todo o mundo numa discussão sobre os desafios e avanços no campo da alergia e asma pediátrica.

During PAAM Hybrid 2023, EAACI will focus on disseminating fresh research and discoveries. Moreover, solutions for the most urgent issues in the realm of pediatrics will be explored. Come join us! PAAM Logo

O fardo das doenças alérgicas e da asma nas crianças tem registado um aumento considerável nos últimos anos devido a vários fatores, incluindo diferenças nos estilos de vida, alterações nas práticas de introdução de alimentos e o aumento da industrialização. A alergia manifesta-se frequentemente como um distúrbio multi-sistema em crianças com condições coexistentes, tais como rinite alérgica, eczema e alergias alimentares. Estas condições podem afetar significativamente a vida diária de uma criança, afetando o seu desempenho escolar, viagens, escolhas alimentares, padrões de sono e interações sociais. As famílias de crianças alérgicas e as próprias crianças enfrentam níveis de stress e ansiedade consideráveis na sua adaptação aos diagnósticos, gestão e tratamento.

O Comité Organizador reconhece a necessidade crítica da colaboração entre médicos, serviços de emergência, autoridades reguladoras, academia, escolas, pais e crianças afetadas, para se prestarem os melhores cuidados e proteção às crianças com alergias. O PAAM 2023 é uma plataforma onde as últimas investigações e descobertas científicas são partilhadas para melhorar a vida de crianças alérgicas em todo o mundo.

As sessões deste ano irão aprofundar os tópicos mais falados em alergia e imunologia pediátrica, incluindo o "One Health" e o seu papel na investigação ambiental e de imunomodulação, diagnóstico de alergia alimentar, avaliação e gestão de riscos, asma desde os anos pré-escolares até à idade adulta, epigenética da alergia infantil, atualizações sobre imunodeficiências primárias e distúrbios atópicos da pele. Será também dada especial atenção à prestação de melhores cuidados às crianças em risco de anafilaxia severa.

"Estamos ansiosos por vos ver no PAAM 2023, onde pretendemos garantir um futuro mais risonho para os nossos filhos, implementando e partilhando os mais altos padrões de cuidados na nossa especialidade", diz Mohamed Shamji, Vice President Congress da EAACI e membro do Comité Organizador.

Num formato híbrido, o PAAM 2023 permitirá que os delegados participem pessoalmente na histórica cidade do Porto, Portugal, ao mesmo tempo que oferece flexibilidade para participação remota através de cinco faixas. Haverão imensas oportunidades para se criarem redes de contactos, permitindo que os participantes se envolvam em discussões com colegas e especialistas.

Visite https://eaaci.org/events_meetings/paam-hybrid-2023/ para obter informações sobre o registo e o programa.

Sobre a EAACI

A Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica (EAACI) é a organização profissional líder no campo da alergia e imunologia clínica. A EAACI esforça-se por promover a excelência em cuidados clínicos, investigação, educação e treinamento no campo da alergia e imunologia clínica. Para obter mais informações sobre a EAACI, visite https://eaaci.org/

