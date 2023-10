Réunion de l'EAACI sur les allergies et l'asthme pédiatriques 2023 : Façonner l'avenir des soins des allergies et de l'asthme pédiatriques

ZURICH, 19 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le comité organisateur est ravi d'annoncer la très attendue réunion EAACI Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM) 2023, prévue du 2 au 4 novembre 2023. Cet événement réunira des experts estimés du monde entier pour aborder les défis pressants et les avancées dans le domaine des allergies et de l'asthme pédiatriques.

Le fardeau des maladies allergiques et de l'asthme chez les enfants s'est considérablement alourdi ces dernières années en raison de divers facteurs, notamment les changements de mode de vie, les changements dans les pratiques d'introduction des aliments et l'intensification de l'industrialisation. L'allergie se manifeste souvent comme un trouble multisystémique chez les enfants avec des conditions coexistantes comme la rhinite allergique, l'eczéma et les allergies alimentaires. Ces conditions peuvent avoir un impact considérable sur la vie quotidienne de l'enfant, en impactant ses résultats scolaires, ses déplacements, ses choix alimentaires, ses habitudes de sommeil et ses interactions sociales. Les familles d'enfants allergiques et les enfants eux-mêmes sont confrontés à un stress et à une anxiété considérables lorsqu'ils doivent s'adapter au diagnostic, à la prise en charge et au traitement.

Le comité d'organisation reconnaît le besoin critique de collaboration entre les cliniciens, les services d'urgence, les autorités réglementaires, les universités, les écoles, les parents et les enfants concernés afin de fournir des soins et une protection efficaces aux enfants allergiques. La réunion PAAM 2023 est une plateforme où les dernières recherches et avancées scientifiques sont partagées afin d'améliorer la vie des enfants allergiques dans le monde entier.

Les sessions de cette année aborderont les sujets les plus brûlants de l'allergie et de l'immunologie pédiatriques, notamment One-health et son rôle dans la recherche sur l'environnement et l'immunomodulation, le diagnostic, l'évaluation et la gestion des allergies alimentaires, l'asthme des années préscolaires à l'âge adulte, l'épigénétique de l'allergie infantile, les nouveautés sur les immunodéficiences primaires et les troubles cutanés atopiques. L'accent sera également mis sur l'amélioration des soins apportés aux enfants présentant un risque d'anaphylaxie sévère.

« Nous sommes impatients de vous voir lors de la réunion PAAM 2023, où nous voulons assurer un avenir meilleur à nos enfants en mettant en œuvre et en partageant les normes de soins les plus élevées au sein de notre spécialité », déclare Mohamed Shamji, vice-président des congrès de l'EAACI et membre du comité d'organisation.

Dans un format hybride, la réunion PAAM 2023 permettra aux délégués d'y participer en personne dans la ville historique de Porto, au Portugal, tout en offrant la possibilité d'y participer à distance via cinq pistes. Les opportunités de réseautage seront nombreuses, permettant aux participants d'engager des discussions avec d'autres participants et experts.

Le site https://eaaci.org/events_meetings/paam-hybrid-2023/ permet de s'inscrire et de connaître les détails du programme.

À propos de l'EAACI

L'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) est la principale organisation professionnelle dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique. L'EAACI s'efforce de promouvoir l'excellence dans les soins cliniques, la recherche, l'éducation et la formation dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique. Pour plus d'informations sur l'EAACI, veuillez consulter le site https://eaaci.org/

