Enscape para Mac chega ao SketchUp

"O lançamento do Enscape para Mac traz um fluxo de trabalho de visualização realmente integrado e em tempo real à plataforma Mac. Muitos clientes ajudaram a desenvolver esse produto na versão de beta aberto do programa. Agora, estão animados em ter duas ótimas opções de plataforma: Windows e Mac", disse Petr Mitev, vice-presidente do Grupo de Visualização de Produto da Enscape.

"Estamos felizes, já que nossos usuários do SketchUp agora podem usar esse software renomado de renderização em tempo real na plataforma Mac. A versão para Mac do Enscape está totalmente integrada ao SketchUp, sem necessidade de sincronização, importação ou exportação. Sabemos que nossa base de usuários do Mac ficará muito feliz com a possiblidade de criar e visualizar modelos em tempo real e com facilidade", declarou Hugh McEvoy, diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios na Trimble.

Funcionalidades e recursos disponíveis

A versão inicial do Enscape para Mac no Sketchup 2021 e 2022 inclui as funcionalidades a seguir.

Visualização em tempo real : visualize modelos em tempo real na janela de renderização do Enscape.

: visualize modelos em tempo real na janela de renderização do Enscape. Exploração em tempo real: navegue facilmente pelos projetos renderizados com os modos de caminhada, voo e perspectiva.

navegue facilmente pelos projetos renderizados com os modos de caminhada, voo e perspectiva. Opções de exportação: exporte e compartilhe ideias de design por meio de renderizações estáticas, panoramas 360º e arquivos autônomos da Web.

exporte e compartilhe ideias de design por meio de renderizações estáticas, panoramas 360º e arquivos autônomos da Web. Configurações visuais: use diversas configurações de atmosfera, imagem, captura e renderização para criar a aparência perfeita.

use diversas configurações de atmosfera, imagem, captura e renderização para criar a aparência perfeita. Editor de materiais: use mapas de altura e ajuste texturas para aumentar o nível de realismo.

use mapas de altura e ajuste texturas para aumentar o nível de realismo. Visualizações sincronizadas: faça a janela de renderização do Enscape mostrar a mesma visualização do projeto.

faça a janela de renderização do Enscape mostrar a mesma visualização do projeto. Biblioteca de ativos do Enscape: escolha entre mais de 3 mil modelos 3D lowpoly de alta qualidade para adicionar ao projeto.

escolha entre mais de 3 mil modelos 3D lowpoly de alta qualidade para adicionar ao projeto. Gerenciar visualizações: crie visualizações salvas para consultá-las com facilidade em um projeto e apresentar seu trabalho nos melhores ângulos.

crie visualizações salvas para consultá-las com facilidade em um projeto e apresentar seu trabalho nos melhores ângulos. Renderização em lote: economize tempo ao renderizar visualizações em lote, e não individualmente.

economize tempo ao renderizar visualizações em lote, e não individualmente. Tour panorâmico: crie um modo de navegação na galeria de panoramas para compartilhar projetos com facilidade.

crie um modo de navegação na galeria de panoramas para compartilhar projetos com facilidade. Compatibilidade com idiomas: o Enscape para Mac está disponível em inglês, alemão, italiano, português brasileiro, espanhol, francês, polonês e holandês.

Para ver o Enscape para Mac em ação, assista a este vídeo ou inscreva-se no próximo webinar, que acontecerá em 3 de agosto de 2022.

Assine nosso boletim para receber informações sobre as próximas funcionalidades e compatibilidades com outros programas de CAD.

Inscreva-se para obter uma licença educacional gratuita.

Para mais informações sobre preços, acesse o site da Enscape: Enscape3d.com/pt-br/.

Sobre a Enscape

A Enscape cria software de renderização em tempo real, visualização e realidade virtual de alta qualidade para o setor global de AEC, integrando e unificando fluxos de trabalho de design. Com as soluções da Enscape, designers podem criar renderizações de alta qualidade baseadas nos próprios dados de planejamento. Assim, fica mais fácil criar vídeos, imagens panorâmicas e simulações de realidade virtual. Usado por escritórios de arquitetura renomados em mais de 150 países, o software Enscape é compatível com Revit, SketchUp, Rhino, Archicad e Vectorworks.

Em 2022, houve a fusão da Enscape com a Chaos, uma desenvolvedora de tecnologias de visualização que ajuda artistas e designers a criar imagens e animações fotorrealistas em todos os setores criativos. Com isso, a nova empresa unificada está criando um ecossistema de ferramentas de visualização 3D acessíveis a todos, de ponta a ponta.

Saiba mais em enscape3d.com/pt-br/ e chaos.com/pt/.

Observação para editores:

Faça download de imagens aqui.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=7_XBgRCh7zo

SOURCE Enscape