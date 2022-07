Enscape pour Mac est désormais disponible pour SketchUp

Il s'agit d'un module d'extension du logiciel de modélisation. Les architectes et concepteurs profitent alors d'un flux de travail de conception et de visualisation en temps réel. Ils peuvent transformer les modèles en expériences 3D, travailler en mode itératif plus efficacement, et communiquer facilement leurs idées avec les équipes, les partenaires et les clients. Ils ont ainsi plus de temps pour concevoir de merveilleux espaces.