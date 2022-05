Estudo no Charité Hospital Berlin confirma que o HeiQ Synbio ajuda a reduzir a resistência aos antibióticos e infeções associadas aos cuidados de saúde

Estudos anteriores em hospitais belgas e italianos mostraram que a limpeza simbiótica é uma nova tecnologia promissora para unidades de cuidados de saúde (Caselli e, et.al [2] ). Um novo estudo levado a cabo no reconhecido Charité-Universitätsmedizin Hospital em Berlim (Charité Berlin) investigou e comparou os efeitos de diferentes estratégias de limpeza e desinfeção no microbioma de superfície em ambientes clínicos. Três tratamentos de superfície (o desinfetante Incidin Pro ECOLAB , o produto de limpeza Brial Top ECOLAB e os produtos de limpeza simbióticos HeiQ Synbio) foram aplicados subsequentemente em nove quartos de pacientes independentes numa enfermaria neurológica (Charité, Berlim). A amostragem semanal de diferentes superfícies demonstrou que a limpeza simbiótica é um novo método superior na gestão da higiene hospitalar e confirmou os resultados anteriores de Caselli et.al. [3-6] , no qual os agentes de limpeza Synbio HeiQ reduziram a resistência antimicrobiana nas superfícies hospitalares até 99,9%, reduziram a incidência de infeções associadas a cuidados de saúde até 52% e reduziram os custos relacionados com infeções associadas a cuidados de saúde até 75%. Estes são resultados revolucionários e promovem uma mudança de mentalidade nas estratégias de controlo de infeções hospitalares.

O estudo completo do Charité Berlin está disponível aqui e também será realizada uma apresentação detalhada num seminário a 11 de maio de 2022, na Interclean 2022 em Amesterdão, Holanda.

A HeiQ responde ao crescente interesse dos consumidores em saúde, higiene e segurança com tecnologia sustentável

Após a aquisição da Chrisal, uma empresa especializada em biotecnologia com tecnologia probiótica e simbiótica patenteada, a HeiQ, criadora da Swiss IP e uma marca global estabelecida em inovação de materiais, lançou recentemente a sua nova gama de limpeza HeiQ Synbio apresentada aqui. A HeiQ Synbio utiliza simbióticos, a síntese única de pré e probióticos, para melhorar de forma sustentável os microbiomas para pessoas, animais de estimação e o meio ambiente.

O próprio microbiólogo e o criador original da tecnologia HeiQ Synbio, o Dr. Robin Temmerman, CEO da HeiQ Chrisal, comenta: "Na busca pela limpeza perfeita, há tempo demasiado que as pessoas utilizam antibióticos, desinfetantes e biocidas e em quantidades excessivas, o que pode resultar em microrganismos resistentes, os chamados "super bugs", que são um grande problema nos hospitais. A inspiração para a criação de produtos de limpeza simbióticos na HeiQ Chrisal baseia-se na nossa convicção de que os simbióticos são a única solução verdadeiramente sustentável e eficaz para manter uma limpeza impecável e reduzir a resistência antimicrobiana. Os produtos de limpeza simbióticos são utilizados há10 anos nos hospitais e têm contribuído para diminuir as taxas de infeção. Atualmente, mais de 50 hospitais na Europa utilizam produtos de limpeza HeiQ Synbio."

Seminário da HeiQ sobre produtos de limpeza sintéticos e infeções associadas aos cuidados de saúde na Interclean

A HeiQ realizará um seminário que destacará a notável eficácia da limpeza simbiótica em unidades de cuidados de saúde. Um painel de especialistas explicará a limpeza simbiótica - a tecnologia, os produtos e as aplicações - e apresentará os resultados do estudo realizado pelo Charité Berlin.

Inscrição: aqui

Oradores e tópicos:

Dr. Tilman Klassert , Jena University, "Avaliação da limpeza probiótica no Charité University Berlin"

, Jena University, "Avaliação da limpeza probiótica no Charité University Berlin" Elad Amir , Design Cleaning Services Ltd, "Benefícios da limpeza simbiótica nas unidades de saúde" e casos de utilização

, Design Cleaning Services Ltd, "Benefícios da limpeza simbiótica nas unidades de saúde" e casos de utilização Dr. Robin Temmerman , HeiQ Chrisal, "Higiene simbiótica – tecnologia, produtos e aplicações"

Seminário: Seminário da HeiQ - Para além da limpeza - Limpeza Revolucionária Simbiótica para Instalações de Cuidados de Saúde

Data: 11 de maio de 2022, das 14:30 às 16:30

Local: Interclean, Amesterdão, Holanda, Salas E104 e E105, perto da entrada da Zona 10

Inscrição: aqui

Sobre a HeiQ

A HeiQ (LSE: HEIQ) é uma empresa de inovação IP suíça e marca global estabelecida no domínio de materiais e têxteis. Fundada em 2005 como uma derivação do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique (ETH) e cotada no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres desde 2020, a HeiQ foca-se em melhorar a vida de bilhões de pessoas em todo o mundo, adicionando higiene, conforto, proteção e sustentabilidade aos produtos que utilizamos todos os dias. A HeiQ possui fortes IP que estão na vanguarda da tecnologia global. Presente em vários mercados, entre eles, os têxteis, alcatifas, plásticos antimicrobianos, revestimentos condutores, dispositivos médicos, produtos de limpeza probióticos para uso doméstico, cuidados pessoais e higiene hospitalar, a HeiQ criou algumas das tecnologias mais eficazes, duráveis e de alto desempenho disponíveis atualmente nestes mercados.

Parceira de inovação de confiança de mais de 300 marcas globais e com uma linha substancial de P&D, a HeiQ ganhou vários prémios, como o Prémio de Tecnologia da Suíça e o Prémio Ambiental da Suíça e ganhou uma forte reputação pelo ASG e devido ao efeito sustentável a jusante das suas inovações. A HeiQ investiga novas soluções para parceiros, aumenta a produção a partir das suas unidades em todo o mundo e ajuda os parceiros com lançamentos de entrada no mercado, visando uma trajetória do laboratório para o consumidor em meses. www.heiq.com

[1] 2022. Klassert TE et al., Comparative analysis of surface sanitization protocols on the bacterial community structures in the hospital environment, Clinical Microbiology and Infection, https://doi.org/10.1016/j.cmi.2022.02.032

[2] Caselli, E. et al. Reducing healthcare-associated infections incidence by a probiotic-based sanitation system: A multicentre, prospective, intervention study. PLoS ONE 13, e0199616 (2018).

[3] Tarricone, R., Rognoni, C., Arnoldo, L., Mazzacane, S. & Caselli, E. A Probiotic-Based Sanitation System for the Reduction of Healthcare Associated Infections and Antimicrobial Resistances: A Budget Impact Analysis. Pathogens 9, 502 (2020).

[4] Caselli, E. et al. Impact of a probiotic-based hospital sanitation on antimicrobial resistance and HAI-associated antimicrobial consumption and costs: a multicenter study. Infect. Drug Resist. 12, 501–510 (2019).

[5] Caselli, E. Hygiene: microbial strategies to reduce pathogens and drug resistance in clinical settings. Microb. Biotechnol. 10, 1079–1083 (2017).

[6] Caselli, E. et al. Impact of a Probiotic-Based Cleaning Intervention on the Microbiota Ecosystem of the Hospital Surfaces: Focus on the Resistome Remodulation. PLOS ONE 11, e0148857 (2016).

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1809833/HeiQ_Materials_Synbio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134330/HeiQ_Materials_Logo.jpg

CONTACTOS

HeiQ Materials AG

www.heiq.com

[email protected]

+41 56 250 68 50

Contacto para comunicação social para entrevistas ou imagens de alta resolução:

Loraine Stantzos

VP Comunicações de Marketing

[email protected]

SOURCE HeiQ Materials AG