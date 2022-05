Une étude menée à l'hôpital de la Charité de Berlin confirme que HeiQ Synbio aide à réduire la résistance aux antibiotiques et les infections nosocomiales

Des études antérieures dans des hôpitaux belges et italiens ont montré que le nettoyage synbiotique était une nouvelle technologie prometteuse pour les établissements de santé (Caselli E, et.al [2] ). Une nouvelle étude menée au célèbre hôpital Charité-Universitätsmedizin de Berlin (Charité Berlin) a étudié et comparé les effets de différentes stratégies de nettoyage et de désinfection sur le microbiome de surface en milieu clinique. Trois traitements de surface (désinfectant Incidin Pro ECOLAB, nettoyant Brial Top ECOLAB et nettoyants synbiotiques HeiQ Synbio) ont ensuite été appliqués dans neuf chambres de patients indépendantes d'un service neurologique (Charité, Berlin). L'échantillonnage hebdomadaire de différentes surfaces a démontré que le nettoyage synbiotique est une nouvelle méthode supérieure dans la gestion de l'hygiène hospitalière et a confirmé les résultats antérieurs de Caselli et al. [3-6] où les nettoyants HeiQ Synbio ont réduit la résistance antimicrobienne sur les surfaces hospitalières jusqu'à 99,9 %, réduit l'incidence des infections nosocomiales jusqu'à 52 % et réduit les coûts liés aux infections nosocomiales jusqu'à 75 %. Ces résultats sont révolutionnaires et induisent un changement de mentalité dans les stratégies hospitalières de contrôle des infections.

L'étude complète de Charité Berlin peut être consultée ici , et une présentation détaillée sera également faite lors d'un séminaire le 11 mai 2022, à Interclean 2022 à Amsterdam, NL.

HeiQ répond à l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, l'hygiène et la sécurité grâce à une technologie durable

Suite à l'acquisition de Chrisal, une société de biotechnologie spécialisée dotée d'une technologie probiotique et synbiotique brevetée, HeiQ, le créateur suisse de propriété intellectuelle et une marque mondiale établie dans l'innovation des matériaux, a récemment lancé sa nouvelle gamme de nettoyage HeiQ Synbio présentée ici . HeiQ Synbio utilise des synbiotiques, la synthèse unique de pré- et probiotiques, pour améliorer durablement les microbiomes pour les personnes, les animaux domestiques et l'environnement.

Microbiologiste lui-même et créateur original de la technologie HeiQ Synbio, le Dr Robin Temmerman, PDG de HeiQ Chrisal, commente : « Dans leur quête d'une propreté parfaite, les gens utilisent des antibiotiques, des désinfectants et des biocides depuis bien trop longtemps et en quantités excessives, ce qui peut entraîner la formation de micro-organismes résistants, appelés 'super bugs', qui constituent un énorme problème dans les hôpitaux. Notre inspiration pour la création de produits de nettoyage synbiotiques chez HeiQ Chrisal a été fondée sur notre conviction que les synbiotiques sont la seule véritable solution durable et efficace pour maintenir une propreté exceptionnelle et réduire la résistance aux antimicrobiens. Les nettoyants synbiotiques sont utilisés depuis 10 ans dans les hôpitaux, contribuant à réduire les taux d'infection. Aujourd'hui, plus de 50 hôpitaux en Europe nettoient avec les produits HeiQl Synbio. »

Séminaire HeiQ sur les nettoyants synbiotiques et les infections associées aux soins de santé à Interclean

HeiQ organisera un Séminaire mettant en lumière l'efficacité spectaculaire du nettoyage synbiotique dans les établissements de santé. Un panel d'experts expliquera le nettoyage synbiotique - la technologie, les produits et les applications et présentera les résultats de l'étude menée par le Charité Berlin.

Inscription : ici

Conférenciers et sujets :

· Dr Tilman Klassert, Université d'Iéna, « Évaluation du nettoyage probiotique à l'Université de la Charité de Berlin »

· Elad Amir, Design Cleaning Services Ltd, « Avantages du nettoyage Synbio pour les établissements » et cas d'utilisation

· Dr Robin Temmerman, HeiQ Chrisal, « Hygiène synbiotique - technologie, produits et applications »

Séminaire : Séminaire HeiQ - Au-delà du nettoyage - Nettoyage synbiotique révolutionnaire pour les établissements de santé

Date : 11 mai 2022, de 14h30 à 16h30

Lieu : Interclean, Amsterdam, NL, salles E104 et E 105, près de l'entrée du Hall 10

Inscription : ici

À propos de HeiQ

HeiQ (LSE: HEIQ) est un innovateur suisse en matière de propriété intellectuelle et une marque mondiale établie dans le domaine de l'innovation des matériaux et du textile. Fondée en 2005 en tant en tant que spin-off de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et coté sur le marché principal de la Bourse de Londres depuis 2020, HeiQ se concentre sur l'amélioration de la vie de milliards de personnes dans le monde en ajoutant l'hygiène, confort, protection et durabilité aux produits que nous utilisons au quotidien. HeiQ possède des propriétés intellectuelles solides qui sont à la pointe de la technologie mondiale. Active sur de multiples marchés : textiles, tapis, plastiques antimicrobiens, revêtements conducteurs, dispositifs médicaux, nettoyants ménagers probiotiques, soins personnels et hygiène hospitalière, HeiQ a créé certaines des technologies les plus efficaces, durables et performantes sur ces marchés aujourd'hui.

Partenaire d'innovation de confiance pour plus de 300 marques mondiales et doté d'un important pipeline de R&D, HeiQ a remporté de nombreux prix tels que le prix de la technologie suisse et le prix suisse de l'environnement et a acquis une solide réputation pour l'ESG et l'effet en aval durable de ses innovations. HeiQ recherche de nouvelles solutions pour ses partenaires, propose une fabrication à grande échelle à partir de ses sites à travers le monde et aide les partenaires à lancer leur mise sur le marché - visant du laboratoire au consommateur en quelques mois. www.heiq.com

