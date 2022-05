HeiQ Synbio ayuda a reducir la resistencia a los antibióticos

El estudio completo de Charité Berlin puede encontrarse aquí, y también se hará una presentación detallada en un seminario el 11 de mayo de 2022, en Interclean 2022 en Ámsterdam, Países Bajos.

HeiQ responde al creciente interés de los consumidores por la salud, la higiene y la seguridad con tecnología sostenible

Tras la adquisición de Chrisal, una empresa de biotecnología especializada con tecnología probiótica y simbiótica patentada, HeiQ, el creador suizo de la propiedad intelectual y una marca mundial consolidada en la innovación de materiales, ha lanzado recientemente su nueva gama de limpieza HeiQ Synbio, que aparece aquí. HeiQ Synbio utiliza los simbióticos, la síntesis única de pre y probióticos, para mejorar de forma sostenible los microbiomas de las personas, las mascotas y el medio ambiente.

El Dr. Robin Temmerman, consejero delegado de HeiQ Chrisal, microbiólogo y creador original de la tecnología HeiQ Synbio, comentó: "En su búsqueda de la limpieza perfecta, la gente ha estado utilizando antibióticos, desinfectantes y biocidas durante demasiado tiempo y en cantidades excesivas, lo que puede dar lugar a microorganismos resistentes, los llamados "superbacterias", que son un gran problema en los hospitales. Nuestra inspiración para la creación de productos de limpieza sinbióticos en HeiQ Chrisal se basó en nuestra convicción de que los sinbióticos son la única solución verdaderamente sostenible y eficaz para mantener una limpieza excepcional y reducir la resistencia a los antimicrobianos. Los limpiadores sinbióticos se utilizan desde hace 10 años en los hospitales, contribuyendo a la disminución de las tasas de infección. Actualmente, más de 50 hospitales en Europa limpian con productos HeiQ Synbio".

Seminario de HeiQ sobre limpiadores sinbióticos e infecciones asociadas a la atención sanitaria en Interclean

HeiQ celebrará un seminario en el que se destacará la espectacular eficacia de la limpieza con sinbióticos en las instalaciones sanitarias. Un panel de expertos explicará la limpieza sinbiótica: la tecnología, los productos y las aplicaciones, y presentará los resultados del estudio realizado por Charité Berlin.

Registro: aquí

Ponentes y temas:

Dr. Tilman Klassert , Jena University, "Evaluación de la limpieza probiótica en Charité University Berlin"

Elad Amir , Design Cleaning Services Ltd, "Beneficios de la limpieza sinbiótica para las instalaciones" y casos de usuarios

Dr. Robin Temmerman , HeiQ Chrisal, "Higiene sinbiótica: tecnología, productos y aplicaciones "

Seminario: Seminario HeiQ - Más allá de la limpieza - Revolucionaria limpieza sinbiótica para instalaciones sanitarias

Fecha: 11 de mayo de 2022, de 14.30 a 16:30

Lugar: Interclean, Amsterdam, NL, Salas E104 & E 105, cerca de la entrada del Hall 10

Registro: aquí

Acerca de HeiQ

HeiQ (LSE: HEIQ) es una empresa suiza innovadora en materia de propiedad intelectual y una marca mundial consolidada en el ámbito de los materiales y la innovación textil. Fundada en 2005 como una empresa derivada de Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH) y cotizando en el mercado principal de la Bolsa de Londres desde 2020, HeiQ se centra en mejorar la vida de miles de millones de personas en todo el mundo añadiendo higiene, comodidad, protección y sostenibilidad a los productos que utilizamos a diario. HeiQ cuenta con sólidas PI que están a la vanguardia de la tecnología mundial. Activa en múltiples mercados: textiles, alfombras, plásticos antimicrobianos, revestimientos conductores, dispositivos médicos, limpiadores domésticos probióticos, cuidado personal e higiene hospitalaria, HeiQ ha creado algunas de las tecnologías más eficaces, duraderas y de alto rendimiento en estos mercados actualmente.

HeiQ, un socio innovador de confianza para más de 300 marcas mundiales y con una importante cartera de proyectos de I+D, ha ganado múltiples premios, como el premio suizo a la tecnología y el premio suizo al medio ambiente, y se ha ganado una gran reputación por ESG y el efecto sostenible de sus innovaciones. HeiQ investiga nuevas soluciones para sus socios, ofrece una fabricación a gran escala desde sus instalaciones en todo el mundo y ayuda a sus socios en el lanzamiento al mercado, con el objetivo de que el laboratorio llegue al consumidor en meses. www.heiq.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1809833/HeiQ_Materials_Synbio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1134330/HeiQ_Materials_Logo.jpg

