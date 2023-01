Experiência de utilização perfeita da DC100 da Davinci Motor durante a estreia na CES 2023

LAS VEGAS, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Davinci Motor, um fabricante chinês de motociclos elétricos robóticos de alto desempenho em rápido crescimento, fez a sua primeira aparição na Consumer Electronics Show (CES) de 2023, o evento tecnológico global com maior influência no mundo. A empresa foi o centro das atenções e apresentou a experiência de utilizador perfeita proporcionada pela sua futurista mota elétrica DC100, no que constituiu a sua estreia nos EUA.

Davinci DC100 at CES 2023.

"Estamos entusiasmados por estarmos aqui na CES 2023. O enorme mercado norte-americano está preparado para a chegada de novos operadores, e com a capacidade técnica e o conhecimento que foi necessário para criar a DC100, estamos bem posicionados para nos tornarmos num dos principais protagonistas aqui nos próximos anos," afirmou Qi Wang, COO da Davinci.

"Os motociclistas que utilizam combustíveis fósseis tradicionais deixaram de ter de sacrificar o desempenho para mudar para uma solução de mobilidade mais ecológica. Tendo em conta o grau de maturidade que atingiu a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos nos EUA, com uma forte cobertura de todo o país, os motociclistas também deixaram de ter de se preocupar com a ansiedade do alcance, um ponto fraco tradicional do setor da mobilidade elétrica", acrescentou Qi Wang.

O mercado norte-americano da mobilidade elétrica representa uma oportunidade monumental para a Davinci. Estudos de mercado do IMAC Group indicam que a dimensão global do mercado de motores elétricos norte-americano deverá crescer a uma taxa anual composta de 3,5% para atingir um valor total de 32,9 mil milhões de dólares até 2027.

A equipa da Davinci produziu uma mota elétrica capaz de rivalizar com as tradicionais motas de 1000 cc. As especificações técnicas da DC100 são imbatíveis quando comparadas com as dos outros operadores do setor das motas elétricas, sendo capaz de atingir 60 mph (100 km/h) em apenas três segundos e de atingir uma velocidade máxima de 124 mph (200 km/h). No que respeita ao alcance, a DC100 marca realmente a diferença, com uma capacidade de bateria de 249 mi (400 km). De igual forma, as estações de carregamento rápido em corrente contínua de nível 3, a norma do setor no mercado norte-americano, proporcionam aos motociclistas um carregamento total em apenas meia hora.

O inovador sistema de travagem, a suavidade em marcha à frente e atrás, e o controlo de assistência em subida/descida podem proporcionar uma experiência de condução sem esforço, enquanto o Sistema de Travagem Combinado e o Sistema de Controlo de Tração garantem a segurança do motociclista.

Os modelos presentes na CES 2023 também apresentam o inovador painel de instrumentos da mota baseado num smartphone. Durante a feira, os participantes puderam fazer um "test drive virtual" usando os inovadores sistemas de interface do modelo. Para assumir o controlo da DC100, os motociclistas só tiveram de acoplar os seus smartphones à mota, com os ecrãs dos seus dispositivos portáteis a servirem de painel de instrumentos.

Sobre a Davinci Motor

Fundada em 2013, a Davinci Motor é uma empresa inovadora em termos de tecnologia que se dedica à investigação e desenvolvimento de veículos robóticos, com uma combinação perfeita de desempenho e facilidade de utilização. A missão da Davinci Motor é criar uma experiência de condução divertida e excecional para todos os utilizadores, e a DC100 irá fazer com que os utilizadores consigam precisamente isso.

