Un'esperienza utente unica con Davinci Motor DC100 durante il debutto al CES 2023

LAS VEGAS, 13 gennaio 2023 /PRNewswire/-- Davinci Motor, il nuovo produttore cinese di moto elettriche robotiche dalle alte prestazioni, ha fatto la sua prima apparizione al Consumer Electronics Show 2023 (CES), l'evento tecnologico più influente del pianeta. L'azienda è stata al centro della scena e ha mostrato un'esperienza utente fluida offerta dal nuovo modello futuristico DC100 che ha anche visto il suo debutto negli Stati Uniti.

Davinci DC100 at CES 2023.

"Siamo entusiasti di essere qui al CES 2023. Il grande mercato nordamericano è pronto per l'introduzione di nuovi operatori e, grazie all'abilità tecnica e al know-how che hanno portato alla creazione del DC100, siamo ben posizionati per diventare dei protagonisti importanti nei prossimi anni", ha dichiarato Qi Wang, COO di Davinci.

"Gli utenti delle due ruote tradizionali non dovranno più scendere a compromessi in termini di prestazioni, quando passano ad una soluzione di mobilità più ecologica. Considerato che le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici nel mercato statunitense hanno già raggiunto una fase matura con una forte copertura a livello nazionale, gli utenti non dovranno più preoccuparsi dell'autonomia, una nota dolente nel settore della mobilità elettrica", ha aggiunto Qi Wang.

Il mercato nordamericano della mobilità elettrica rappresenta un'opportunità di dimensioni colossali per Davinci. Una ricerca di IMAC Group mostra che la dimensione complessiva del mercato nordamericano dei motori elettrici è destinata a crescere ad un tasso di crescita annuo composto del 3,5%, per raggiungere un valore totale di 32,9 miliardi di dollari entro il 2027.

Il team Davinci ha prodotto una due ruote elettrica in grado di competere con le tradizionali moto da 1.000 cc. Le specifiche tecniche del DC100 sono all'avanguardia rispetto agli altri operatori del settore delle moto elettriche, in grado di raggiungere le 60 miglia orarie (100 km/h) in soli tre secondi, prima di raggiungere una velocità massima di 124 miglia orarie (200 km/h). Per quanto riguarda l'autonomia, il DC100 è davvero impressionante, con una capacità della batteria di 249 miglia (400 km). Allo stesso modo, le stazioni di ricarica rapida CC di livello 3, uno standard del settore nel mercato nordamericano, consentono agli utenti di ottenere una ricarica completa in circa mezz'ora.

L'innovativo sistema di frenata, la fluidità dell'avanzamento e della retromarcia e il controllo della partenza in salita/discesa garantiscono un'esperienza di guida semplice e senza sforzo, mentre il sistema frenante combinato e il sistema di controllo della trazione garantiscono la sicurezza del pilota.

I modelli DC100 esposti al CES 2023 dimostrano anche l'innovativa funzione del della moto su base smartphone. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto fare un "test drive virtuale" utilizzando gli innovativi sistemi di interfaccia del modello. Gli utenti devono solo collegare i loro smartphone al DC100 per prendere il controllo, con lo schermo del loro telefono che assume la funzione di cruscotto.

Informazioni su Davinci Motor

Fondata nel 2013, Davinci Motor è un'azienda tecnologicamente innovativa impegnata nell'esplorazione della ricerca e dello sviluppo di veicoli robotici, caratterizzati da una perfetta combinazione di prestazioni e facilità d'utilizzo. La missione di Davinci Motor è quella di creare un'esperienza di guida nuova, eccezionale e semplice per tutti gli utenti e il DC100 è il prodotto giusto per raggiungere questo obiettivo.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito web www.davincimotor.com o seguirci su:

FB: Davinci Motor

IG: davincimotor_

LinkedIn: Davinci Motor

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1980403/Davinci_Social_MedRes_013.jpg

SOURCE Davinci Motor