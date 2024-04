Fosun International: Receita total em 2023 atingiu RMB198,2 mil milhões e lucro da operação industrial cresceu 20% em relação ao ano anterior

HONG KONG, SHANGHAI, 2 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Fosun International Limited (código de ações HKEX: 00656, "Fosun International"), juntamente com suas subsidiárias ("Fosun" ou o "Grupo"), anunciou hoje seus resultados anuais para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023 (o "Período do Relatório").

Durante o Período do Relatório, o Grupo obteve um lucro total de RMB198,2 mil milhões, representando um aumento homólogo de 8,6%. O lucro da operação industrial atingiu RMB4,9 mil milhões, representando um aumento de 20% em relação ao ano anterior. O resultado líquido atribuível aos proprietários da controladora foi de RMB1,38 bilhão. A receita total das quatro principais subsidiárias, a saber, Yuyuan, Fosun Pharma, Fosun Insurance Portugal e Fosun Tourism Group (FTG), foi de RMB142,69 mil milhões, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior, contribuindo com 72% da receita.

No final do Período do Relatório, a dívida consolidada remunerada diminuiu RMB15 mil milhões, a dívida remunerada no nível do Grupo diminuiu RMB9,2 mil milhões em comparação com o final de 2022, o rácio total de dívida sobre ativos nas demonstrações consolidadas do Grupo ficou em 50,4%, representando uma redução de 2,9 pontos percentuais em relação a 31 de dezembro de 2022.

Guo Guangchang, presidente da Fosun International, apontou: "Com os esforços de mais de uma década, a Fosun completou gradualmente sua expansão global e presença em negócios industriais, ancorando-se no setor de consumo doméstico. A estratégia de operações industriais da Fosun também evoluiu de 'prospeção' e 'exploração' em vários setores e locais em todo o mundo para 'mineração profunda' (o que significa focar no desenvolvimento de nossos principais setores) e 'desenvolvimento de boas minas' (o que significa explorar setores com desenvolvimento de alto valor agregado e potencial de crescimento). Continuaremos a concentrar-nos nos negócios principais, aproveitando nossos pontos fortes exclusivos para aprimorar nossas capacidades e fortalecer nossa base, além de investir e expandir ativamente em setores vantajosos, tendo como objetivo principal o crescimento estável dos lucros."

"Mineração profunda" para aprofundar as operações globais

Em 2023, as receitas da Fosun no mercado estrangeiro atingiram RMB89,2 mil milhões, representando um crescimento anual de 6% e respondendo por 45% das receitas totais. O HANQUYOU (injeção de trastuzumabe), desenvolvido e produzido de forma independente pela Shanghai Henlius, foi aprovado para comercialização em mais de 40 países e regiões em todo o mundo. O primeiro medicamento inovador da Shanghai Henlius, o HANSIZHUANG (injeção de serplulimabe), foi aprovado para comercialização na Indonésia, tornando-se o primeiro anticorpo monoclonal anti-PD-1 de produção nacional aprovado com sucesso para comercialização em um país do Sudeste Asiático.

O Club Med tem operações de vendas e marketing em mais de 40 países e regiões em seis continentes, e está operando 68 resorts (incluindo 10 resorts na China). O Festival das Lanternas do Yuyuan Garden estreou com sucesso no exterior, em Paris, na França, atraindo cerca de 200.000 visitantes locais.

Inovação tecnológica para impulsionar novo crescimento

Durante o Período do Relatório, o investimento total do Grupo na inovação tecnológica foi de RMB7,4 mil milhões, representando um aumento de 14% em relação ao ano anterior.

HANSIZHUANG (injeção de serplulimabe), o primeiro anticorpo monoclonal anti-PD-1 do mundo aprovado para o tratamento de primeira linha do câncer de pulmão de pequenas células (SCLC), desenvolvido de forma independente, foi aprovado para quatro indicações; o artesunato de segunda geração para injeção (Argesun®) foi pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS-PQ), tornando-se o primeiro artesunato injetável apresentado com um único sistema de solvente aprovado pela OMS-PQ. Desde seu lançamento, há mais de dois anos, o primeiro produto de terapia celular CAR-T da China, Yi Kai Da (injeção de ejilunsai), desenvolvido pela Fosun Kite, foi usado para tratar mais de 600 pacientes com linfoma de grandes células B recidivado ou refratário (r/r DLBCL). O Sistema Cirúrgico Da Vinci Xi da Intuitive Fosun foi aprovado com sucesso pela Administração Nacional de Produtos Médicos (NMPA), concretizando "fabricação na China, pesquisa e desenvolvimento conjuntos, vendas globais".

Aprimorar as capacidades operacionais de ativos leves

A Fosun Pharma, juntamente com sete investidores, incluindo o Shenzhen FoF, planejou estabelecer conjuntamente um fundo biofarmacêutico de RMB5,0 mil milhões, com todos os fundos angariados a serem investidos nas áreas de biofarmacêuticos, células e genes. Shanghai Rehabilitation Equity Investment Fund Management Co., Ltd., uma subsidiária da Fosun Pharma, venceu a licitação por meio do processo de seleção pública em Shenzhen para gerenciar exclusivamente o fundo biofarmacêutico.

O Fosun Tourism Group aproveitou seus pontos fortes operacionais. Durante o Período do Relatório, a estrutura da receita foi otimizada e 93% da receita veio de suas operações de resort.

Negócios para o Bem, os esforços de ESG continuam a melhorar

Ao final do Período do Relatório, a Fosun mantinha uma classificação MSCI ESG de AA e foi o único conglomerado na região da Grande China com essa classificação. Sua classificação HSI ESG foi atualizada para AA- e foi selecionada como um componente do Índice de Sustentabilidade Corporativa Hang Seng pela primeira vez. Também melhorou consistentemente sua classificação FTSE Russell ESG e foi selecionada como um componente da série de índices FTSE4Good. Além disso, a Fosun foi incluída no Sustainability Yearbook 2024 da S&P Global e reconhecida como uma empresa de destaque no setor.