Fosun Recebe Empréstimo Sindicalizado de RMB12 Bilhões de 8 Bancos para Promover Conjuntamente o Desenvolvimento da Economia Privada

HONG KONG, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 16 de janeiro de 2023, a Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. ("Fosun High Technology") e oito bancos domésticos realizaram uma cerimônia de assinatura de empréstimo sindicado no Bund Finance Center, em Shanghai. Segundo o acordo, o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco de Agricultura da China, o Banco da China, o Banco de Construção da China e o Banco de Comunicações como bancos principais conjuntos, e o Banco Minsheng da China, o Banco de Importação e Exportação da China e o Banco de Desenvolvimento de Pudong de Shanghai, como bancos participantes, formarão um sindicato para fornecer à Fosun High Technology um empréstimo total de RMB12 bilhões.

Shou Ziqi, vice-presidente da Federação Chinesa de Indústria e Comércio, vice-presidente do Comitê de Shanghai da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e presidente da Federação de Indústria e Comércio de Shanghai, representantes do Bureau de Supervisão de Shanghai da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China e da Bureau de Supervisão Financeira Local de Shanghai, líderes dos oito bancos, Guo Guangchang, presidente da Fosun International, Wang Qunbin, co-presidente da Fosun International, Chen Qiyu e Xu Xiaoliang, co-CEOs da Fosun International, participaram da cerimônia para testemunhar a assinatura.

Shou Ziqi expressou parabéns pela conclusão bem-sucedida do empréstimo consorciado. Ele disse que os oito bancos tomaram medidas concretas para tomaram medidas concretas para consolidar e desenvolver o setor público quanto para incentivar, apoiar e orientar o desenvolvimento do setor não público, ampliando ainda mais os canais de financiamento das empresas privadas e reduzindo os custos de financiamento. O empréstimo sindicalizado não é apenas de grande importância para a Fosun, mas também desempenha um papel positivo na melhoria das expectativas do público e no aumento da confiança para o desenvolvimento das empresas privadas em Shanghai e até em todo o país.

O representante do sindicato disse que o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China reafirmou a necessidade de trabalhar incansavelmente tanto para consolidar e desenvolver o setor público quanto para incentivar, apoiar e orientar o desenvolvimento do setor não público e afirmou explicitamente promover o desenvolvimento da economia privada pela primeira vez. A Conferência Central de Trabalho Econômico realizada recentemente enfatizou mais uma vez a necessidade de trabalhar inabalavelmente tanto para consolidar e desenvolver o setor público quanto para encorajar, apoiar e orientar o desenvolvimento do setor não público. A conclusão bem-sucedida do empréstimo sindicalizado é uma medida prática tomada pelos bancos para fornecer ativamente serviços financeiros e orientação, trabalhando inabalavelmente tanto para consolidar e desenvolver o setor público quanto para incentivar, apoiar e orientar o desenvolvimento do setor não público. Como uma empresa representativa do setor privado da China radicada em Shanghai, a Fosun espera aproveitar esta assinatura como uma oportunidade para governo, bancos e empresas promoverem conjuntamente o desenvolvimento da economia privada.

Guo Guangchang expressou sua gratidão aos oito bancos por sua confiança e apoio de longo prazo à Fosun. Disse que esta assinatura aprofundou ainda mais a cooperação entre a Fosun e os bancos, alargou os canais de financiamento e consolidou o apoio à liquidez para o desenvolvimento de negócios. Nos últimos anos, como um grupo global de consumidores impulsionado pela inovação, a Fosun tem se concentrado nas necessidades de consumo das famílias e alcançado um desenvolvimento constante em setores como Saúde, Felicidade e Riqueza. "Em 2023, acreditamos que haverá um aumento gradual na demanda no setor de consumo familiar. Continuaremos a melhorar nossos produtos e serviços para atender melhor às necessidades das famílias".

A cerimônia de assinatura foi presidida por Wang Qunbin. Representantes de assinaturas e representantesrelevantes responsáveis pelos oito bancos, Gong Ping, presidente executivo e CFO da Fosun International, Li Haifeng, presidente executivo da Fosun International, Zhang Houlin, vice-presidente sênior e co-CFO da Fosun International, Zhu Wenkui, vice-presidente da Fosun International, Chen Yue, assistente sênior do presidente e co-CFO da Fosun, participaram da cerimônia de assinatura.

Fundada em 2005, a Fosun High Technology é a entidade operacional doméstica da Fosun International Limited ("Fosun International", HKEX: 00656) e a principal responsável pelas operações da indústria doméstica da Fosun International.

SOURCE Fosun