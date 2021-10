Glion Institute of Higher Education celebra a criação da Maison Décotterd

Os dois excelentes restaurantes, localizados no antigo Hotel Bellevue, em Glion, abraçam a visão do Chef Stéphane Décotterd de uma cozinha regional, sustentável e original. No que diz respeito à sua filosofia, tem por base levar e guiar a sua equipa através da melhoria constante, reinventando os códigos da gastronomia. "A minha cozinha é definitivamente regional, sustentável e original, mas está sempre a evoluir, como a água deste lago que tanto me inspira", diz Stéphane Décotterd.

Desde 2016, Stéphane Décotterd conta na sua equipa com o jovem Chefe de Pastelaria Christophe Loeffel, que ganhou os prémios de "Chefe Pâtissier do ano 2021" da Gault & Millau Suíça e "Sobremesas de Bronze 2020" no campeonato nacional francês de sobremesas servidas em prato. Participou recentemente no concurso "Patissier des Jahres" em Colónia, Alemanha, e terminou em segundo lugar. O jovem promissor Chef de Pastelaria já desenvolveu a sua própria assinatura, trabalhando com geometria, textura, e simplicidade. "Tento sempre acrescentar um toque de originalidade e contar uma história com os produtos. Dou grande importância ao destaque da cultura em que me encontro, à utilização de produtos regionais", afirma Christophe Loeffel.

Na sala do restaurante, o serviço é assegurado por Stéphanie Décotterd, Directora da Maison Décotterd, e pela sua equipa. Stéphanie presta um serviço com gestos perfeitamente dominados, tendo ao mesmo tempo uma abordagem personalizada, oferecendo ao cliente uma experiência inesquecível. Esta dedicação à excelência e ao afeto social, permitiu a Stéphanie ganhar o primeiro prémio suíço Michelin de hospitalidade e serviço, em Fevereiro de 2019.

Promessa de excelência, a Maison Décotterd tem o prazer de fazer parte da associação Relais & Châteaux, juntando-se a uma rede de 580 hotéis e restaurantes exclusivos em todo o mundo, dirigida por empreendedores independentes, quase sempre famílias, apaixonados pelo seu ofício e profundamente comprometidos em cultivar relações autênticas com os seus clientes. Tal como a cozinha e filosofia de Stéphane Décotterd, os membros da Relais & Châteaux são movidos pelo desejo de proteger e promover a riqueza e a diversidade da gastronomia mundial e das tradições da hospitalidade para assegurar que continuam a prosperar. Eles estão engajados na preservação do patrimônio local e do meio ambiente, em compasso com a visão apresentada na UNESCO em novembro de 2014.

Os estudantes da Glion beneficiam muito com a criação de dois restaurantes de assinatura no campus desta instituição de ensino, proporcionando-lhes novas experiências gastronómicas, bem como uma oportunidade única de aprender com talentos culinários excepcionais, beneficiando de uma formação única em cozinha, serviço, e bar. Simultaneamente, os campus suíços da Glion foram remodelados para melhorar ainda mais a experiência dos estudantes.

Sobre a Maison Décotterd: https://maisondecotterd.com/en/home-english-2/

Sobre Glion Institute of Higher Education: www.glion.edu

Contato de Imprensa: Anouck Weiss _ [email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1665379/Maison_D_cotterd.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1665378/Glion_Institute_Maison_Decotterd_Logo.jpg

SOURCE Glion Institute of Higher Education