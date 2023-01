Glion Institute of Higher Education e ESSEC Business School lançam um novo programa: o Global Executive Master's in Hospitality Leadership

MONTREUX, Suíça e PARIS-LA DÉFENSE, 25 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- O Glion Institute of Higher Education, uma escola de Gestão de referência especializada em hotelaria e profissões do setor do luxo e a ESSEC Business School, uma instituição de gestão líder, estão a unir forças para oferecer um Mestrado Executivo Global em Liderança em Hotelaria. Este programa inovador irá satisfazer as necessidades dos profissionais que desejam aceder a posições estratégicas e especializar-se no setor, combinando esta formação com as suas vidas profissionais através de um programa digital a tempo parcial.

Glion Institute of Higher Education and ESSEC Business School launch a new program: the Global Executive Master's in Hospitality Leadership

A ESSEC beneficia de uma longa experiência na formação em gestão hoteleira. Seu principal programa IMHI (originalmente denominado Institut du Management Hôtelier International) foi lançado há mais de 40 anos e treinou ao longo das décadas mais de 1.700 gerentes altamente qualificados que ocupam posições-chave no setor. Os programas de gestão da ESSEC fornecem aos executivos, gestores e diretores a fórmula para combinar competências operacionais com novas responsabilidades gerenciais e estratégicas.

Graças às suas parcerias com grandes empresas e aos seus 62.000 licenciados em todo o mundo, a escola beneficia de uma extensa rede que oferece acesso a contatos permanentes com o mundo profissional, alargando assim o espectro de possibilidades.

Fundado na Suíça, o Glion Institute of Higher Education celebrou o seu 60º aniversário em 2022. A excelência do seu ensino está ligada à abordagem pedagógica única, que combina uma prática exigente com conhecimentos académicos extremamente robustos. O Instituto figura entre as melhores escolas de gestão em hotelaria do mundo, particularmente em termos de reputação junto dos empregadores (QS World University Rankings, 2022) e os seus alumni ocupam algumas das posições mais influentes no mundo da hospitalidade.

O Global Executive Master's in Hospitality Leadership acolherá os seus primeiros participantes em Novembro de 2023. O programa inclui quatro módulos de 12 semanas de ensino online, bem como quatro sessões de seis dias nos vários campus da Glion e da ESSEC: Glion em Montreux, Suíça, ESSEC em Singapura, Glion Londres e ESSEC Paris-La Défense.

O currículo termina com um projeto final ou um projeto empresarial aplicado a ser concluído no prazo de 15 meses após o início do programa. Este projeto empresarial está no centro da abordagem da formação, a fim de ajudar os estudantes a contribuir para soluções futuras, bem como a adaptarem-se às mudanças e desafios enfrentados pela indústria hoteleira.

Composição do módulo:

Módulo 1 – Novas fronteiras em Hotelaria

Módulo 2 – Melhorando a Performance Financeira

Módulo 3 – Aquisição de Excelência Operacional

Módulo 4 – Guia para a Transformação

Os participantes terão a oportunidade de consolidar e adquirir novas competências técnicas, de gestão, organizacionais, de marketing e económicas; de compreender e analisar as principais tendências da indústria hoteleira e oportunidades de mercado; bem como de elaborar planos de ação a fim de desenvolver a sua visão estratégica.

Ao concluir o curso, os participantes obtêm o Global Executive Master's in Hospitality Leadership no valor de 30 créditos americanos concedidos pela Glion e pela ESSEC Business School, o que lhes permitirá diferenciar-se e aproveitar as oportunidades para acelerar as suas carreiras.

Francine Cuagnier, Head of Marketing do Glion Institute of Higher Education, salienta: "A gestão hoteleira está em constante evolução e a progredir a par da aceleração das novas tecnologias e das novas exigências dos clientes. Este programa oferecerá a oportunidade de desenvolver competências transversais em termos de liderança e inovação, bem como dominar os fundamentos financeiros e económicos necessários para desenvolver uma estratégia sólida e bem sucedida a longo prazo".

Vincenzo Vinzi, Reitor e Presidente da ESSEC Business School comentou:, "Graças a esta parceria de excelência, a ESSEC está a reforçar a sua experiência e oferta académica no campo da hospitalidade. Isto permitirá aos profissionais formarem-se e transformarem-se, adquirindo conhecimentos de vanguarda, bem como perícia e competências transversais que os habilitarão a serem líderes responsáveis e influentes na indústria hoteleira, capazes de combinar criação de valor e sustentabilidade".

Sobre o Glion Institute of Higher Education

Fundado em 1962, o Glion Institute of Higher Education (GIHE) é uma instituição de ensino superior suíça que oferece licenciaturas e mestrados em hotelaria, luxo e gestão em três campus na Suíça e em Londres, Reino Unido, a um organismo estudantil internacional.

A Glion está classificada entre as cinco melhores do mundo para instituições de ensino superior em Gestão Hoteleira e as três melhores em Reputação junto dos empregadores desde a sua entrada no ranking em 2018 (QS World University Rankings, 2022).

Parte do grupo Sommet Education, líder mundial em formação em gestão especializada para profissões na área da hotelaria, a Glion é acreditada pela New England Commission of Higher Education (NECHE).

Para mais informação: glion.edu/fr/

Sobre a ESSEC Business School

Fundada em 1907, a ESSEC é um ator importante na formação em gestão a nível mundial, detendo a "Tripla Coroa" das acreditações EQUIS, AACSB e AMBA. Com 7.060 estudantes, uma vasta gama de programas de gestão, parcerias com as principais universidades mundiais, uma rede de 62.000 licenciados, um corpo docente de 163 professores permanentes em França e Singapura, incluindo 19 professores eméritos, reconhecidos pela qualidade e influência da sua investigação, a ESSEC perpétua uma tradição de excelência académica e cultiva um espírito de abertura ao serviço das atividades económicas, sociais e de inovação. Em 2005, a ESSEC abriu um campus na Ásia, ESSEC Ásia-Pacifico, estrategicamente localizado em Singapura. Este campus representa uma oportunidade para a ESSEC de participar no crescimento da Ásia e de trazer a sua competência a esta região em expansão. Em 2016, a ESSEC inaugurou um novo campus da ESSEC África em Rabat, Marrocos. A expansão internacional da ESSEC permite aos seus estudantes e professores estudar e compreender as forças económicas em diferentes regiões do mundo.

Para mais informação: www.essec.edu

Press contacts:

Glion: Anouck Weiss, [email protected]

ESSEC: Vitaline Gomes, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1989918/Glion_ESSEC_New_Program.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981416/Glion_Logo.jpg

SOURCE Glion Institute of Higher Education