Glion Institute of Higher Education y ESSEC Business School lanzan un nuevo programa de liderazgo hotelero: el Global Executive Master's in Hospitality Leadership

MONTREUX, Suiza y PARIS-LA DÉFENSE, 25 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Glion Institute of Higher Education, escuela de referencia especializada en hospitality y lujo; y ESSEC Business School, institución líder en management, se unen para ofrecer un nuevo máster en liderazgo hotelero: Global Executive Master's in Hospitality Leadership. Este innovador programa responderá a las necesidades de los profesionales que deseen acceder a puestos estratégicos y especializarse en el sector, compaginando los estudios con la vida laboral, mediante un programa digital a tiempo parcial.

ESSEC se beneficia de una larga experiencia en formación en gestión hotelera. Su programa insignia IMHI (originalmente denominado Institut du Management Hôtelier International) se puso en marcha hace más de 40 años y ha formado a más de 1700 directivos altamente cualificados a lo largo de las décadas, y que a día de hoy ocupan puestos clave en el sector. Los programas de educación en management de ESSEC proporcionan a ejecutivos, gerentes y directores las claves para combinar las habilidades operativas con nuevas responsabilidades directivas y estratégicas.

Gracias a sus convenios con grandes empresas y a sus 62.000 titulados en todo el mundo, la escuela se beneficia de una extensa red, ofreciendo acceso a contactos permanentes del mundo profesional y amplía así el espectro de posibilidades.

Fundado en Suiza, Glion Institute of Higher Education celebró su 60 aniversario en 2022. La excelencia de su enseñanza está vinculada a su enfoque pedagógico único, que combina una práctica exigente con unos conocimientos académicos extremadamente sólidos. El Instituto figura entre las mejores escuelas de hospitality del mundo, sobre todo en términos de reputación como empleador (QS World University Rankings, 2022) y sus antiguos alumnos ocupan algunos de los puestos más influyentes en el mundo del hospitality.

El Global Executive Master's in Hospitality Leadership dará la bienvenida a sus primeros alumnos en noviembre de 2023. El programa incluye cuatro módulos de enseñanza online de 12 semanas, así como cuatro sesiones de seis días en los distintos campus de Glion y ESSEC: Glion en Montreux (Suiza), ESSEC en Singapur, Glion Londres y ESSEC París-La Défense.

El plan de estudios concluye con un proyecto final o proyecto empresarial aplicado que debe completarse en los 15 meses siguientes al inicio del programa. Este proyecto empresarial está en el corazón del enfoque de aprendizaje, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a contribuir a soluciones futuras, así como adaptarse a los cambios y desafíos que conlleva la industria hotelera.

Composición de los módulos:

Módulo 1 – Nuevas fronteras en la industria hotelera

Módulo 2 – Mejora de los resultados financieros

Módulo 3 – Persecución de la excelencia operativa

Módulo 4 – Guía para la transformación

Los participantes tendrán la oportunidad de consolidar y adquirir nuevas competencias técnicas, de gestión, organizativas, de marketing y económicas; comprender y analizar las principales tendencias del sector hotelero y las oportunidades de mercado; así como elaborar planes de acción para desarrollar su visión estratégica.

Al finalizar el curso, los participantes obtendrán un Global Executive Master's in Hospitality Leadership , por valor de 30 créditos estadounidenses, otorgados por Glion y ESSEC Business School, que les permitirá marcar la diferencia y aprovechar las oportunidades para impulsar sus carreras.

Francine Cuagnier, directora de marketing de Glion Institute of Higher Education, ha declarado: "La gestión hotelera está en constante evolución y progresa al ritmo de la aceleración de las nuevas tecnologías y demandas de los clientes. Este programa ofrecerá la oportunidad de desarrollar habilidades sociales en términos de liderazgo e innovación, así como de dominar los fundamentos financieros y económicos necesarios para desarrollar una estrategia sólida y exitosa a largo plazo".

Vincenzo Vinzi, decano y presidente de ESSEC Business School, comentó: "Gracias a esta colaboración impulsada por la excelencia, ESSEC refuerza su experiencia y su oferta académica en el ámbito hotelero. Esto permitirá a los profesionales formarse y transformarse adquiriendo conocimientos de vanguardia, así como experiencia y habilidades blandas – soft skills - que les capacitarán para ser líderes responsables e influyentes en el sector hotelero, capaces de combinar la creación de valor y la sostenibilidad".

Sobre Glion Institute of Higher Education

Fundada en 1962, Glion Institute of Higher Education es una institución suiza que ofrece títulos de grado y máster en hospitality, lujo y finanzas a un cuerpo estudiantil internacional a través de tres campus en Siza y Londres, Reino Unido.

Glion se encuentra entre las cinco mejores instituciones de educación superior del mundo para la gestión de la industria del hospitality y el ocio (Hospitality and Leisure Management), y es la tercera más importante en la categoría de reputación del empleador desde la inclusión en el ranking en el año 2018 (QS World University Rankings by Subject, 2022).

Parte de Sommet Education, líder mundial en educación hotelera, Glion está acreditada por la Comisión de Educación Superior de Nueva Inglaterra (NECHE).

Para más información, visita glion.edu

Sobre ESSEC Business School

Fundado en 1907, ESSEC es uno de los principales actores en la educación de management en el escenario mundial, ostentando la "Triple Corona" de las acreditaciones EQUIS, AACSB y AMBA. Con 7.060 estudiantes universitarios, una amplia gama de programas de management, convenios con las principales universidades del mundo, una red de 62.000 graduados, un cuerpo docente de 163 profesores permanentes en Francia y Singapur, incluidos 19 profesores eméritos, reconocidos por la calidad y la influencia de su investigación, ESSEC perpetúa una tradición de excelencia académica y cultiva un espíritu de apertura al servicio de las actividades económicas, sociales y de innovación. En 2005, ESSEC abrió un campus en Asia, ESSEC Asia-Pacific, situado estratégicamente en Singapur. Este campus representa para ESSEC una oportunidad de participar en el crecimiento de Asia y aportar su experiencia a esta región en auge. En 2016, ESSEC abrió un nuevo campus en Rabat, Marruecos (África). La expansión internacional de ESSEC permite a sus estudiantes y profesores estudiar y comprender las fuerzas económicas en juego en diferentes regiones del mundo. Para más información: www.essec.edu

