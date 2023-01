Glion Institut de Hautes Etudes et l'ESSEC Business School lancent en partenariat un nouveau programme : Le « Global Executive Master's in Hospitality Leadership »

MONTREUX, Suisse et PARIS-LA DÉFENSE, 25 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Glion institut de Hautes Études, école de commerce de référence spécialisée dans les métiers l'hospitalité et du luxe et l'ESSEC Business School, école de management leader dans la formation des dirigeants, s'associent pour proposer un Global Executive Master d'excellence autour du management des métiers de l'hospitalité. Ce cursus innovant répondra aux besoins de professionnels souhaitant accéder à des postes stratégiques et se spécialiser dans le secteur tout en conjuguant vie professionnelle grâce à un programme digital à temps partiel.

Glion Institute of Higher Education and ESSEC Business School launch a new program: the Global Executive Master's in Hospitality Leadership

L'ESSEC bénéficie d'une longue expertise dans la formation au management hôtelier. Son programme phare IMHI (initialement nommé Institut du Management Hôtelier International) a été lancé il y a plus de 40 ans et a formé au fil des décennies plus de 1 700 managers hautement qualifiés qui occupent des positions clés dans le secteur. Les programmes de formations en management de l'ESSEC donnent les clés aux cadres, managers et dirigeants d'associer compétences opérationnelles et nouvelles responsabilités managériales et stratégiques.

Grâce à ses partenariats noués avec des entreprises majeures et ses 62 000 diplômés dans le monde, l'École bénéficie d'un réseau qui donne accès à un contact permanent avec le monde professionnel et ouvre le champ des possibles.

Fondé en Suisse, Glion Institut de Hautes Etudes a célébré ses 60 ans en 2022. L'excellence de son enseignement est liée à son approche pédagogique unique empreinte d'une pratique exigeante et de très solides connaissances académiques. L'Institut est classé parmi les meilleurs établissements d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde notamment en matière de réputation employeur (QS World University Rankings, 2022) et compte parmi les alumni les plus influents dans le monde de l'hospitalité.

Le Global Executive Master's in Hospitality Leadership accueillera ses premiers participants en novembre 2023. Ce programme comprend quatre modules d'enseignement en ligne de 12 semaines ainsi que quatre sessions de 6 jours sur les différents campus de Glion et de l'ESSEC : Glion à Montreux en Suisse, l'ESSEC à Singapour, Glion Londres et enfin l'ESSEC Paris-La Défense.

Enfin, un projet de fin d'étude ou un projet d'entreprise appliqué à réaliser dans les 15 mois suivant le début du programme clôturera le cursus. Ce projet entrepreneurial est au cœur de la pédagogie pour contribuer aux solutions de demain et s'adapter aux changements et enjeux auxquels les métiers de l'hôtellerie font face.

Composition des modules :

Module 1 - Nouvelles frontières de l'hôtellerie

Module 2 - Amélioration de la performance financière

Module 3 - Atteindre l'excellence opérationnelle

Module 4 - Diriger la transformation

Les participants auront l'opportunité de consolider et d'acquérir de nouvelles compétences techniques, managériales, organisationnelles, marketing et économiques ; de comprendre et d'analyser les grandes tendances du secteur de l'hôtellerie, les opportunités de marché et les plans d'actions potentiels pour développer leur vision stratégique.

Après complétude de la formation, les participants obtiendront un Global Executive Master's in Hospitality Leadership décerné par Glion et l'ESSEC Business School d'une valeur de 30 crédits US qui leur permettra de faire la différence et saisir les opportunités pour accélérer leur carrière.

Francine Cuagnier, Directrice Marketing de Glion Institut de Hautes Etudes s'est exprimée à cette occasion : « Le management des métiers de l'hospitalité est en constante évolution et progresse avec l'accélération des nouvelles technologies et les nouvelles demandes des clients. Ce programme offrira l'opportunité de développer à la fois des soft skills en termes de leadership et d'innovation mais aussi de maîtriser les fondamentaux financiers et économiques nécessaires au développement d'une stratégie solide et performante à long terme."

Vincenzo Vinzi, Directeur Général, ESSEC Business School a commenté: "Grâce à ce partenariat d'excellence, l'ESSEC renforce son expertise et son offre académique dans le domaine de l'hospitalité pour permettre aux professionnels de se former et se transformer en acquérant des savoirs de pointe mais aussi un savoir-faire et un savoir-être qui leur permettra d'être des leaders responsables et influents de l'hôtellerie qui sauront conjuguer création de valeur et durabilité."

À propos de Glion Institut de Hautes Études

Etabli en 1962, Glion Institut de Hautes Études (GIHE) est une institution suisse proposant des diplômes de Bachelor et Master dans l'hôtellerie, le luxe et la finance à un corps d'étudiants internationaux sur trois campus, dont deux en Suisse et un à Londres, Royaume-Uni.

Glion est classé parmi les cinq meilleurs établissements d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde et dans le Top 3 en matière de réputation employeur depuis son entrée dans le classement en 2018 (QS World University Rankings, 2022).

Institution membre du groupe Sommet Education, leader mondial de l'enseignement managérial spécialisé dans les métiers de l'hospitalité, Glion bénéficie de l'accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE).

Plus d'informations : glion.edu/fr/

A propos de l'ESSEC Business School :

L'ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l'enseignement du management sur la scène mondiale qui détient la « Triple Couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 7 060 des étudiants en formation initiale, un large éventail de programmes de management, des partenariats avec les plus grandes universités du monde, un réseau de 62 000 diplômés, un corps professoral composé de 163 professeurs permanents en France et à Singapour, dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et le rayonnement de leurs recherches, L'ESSEC perpétue une tradition d'excellence académique et cultive un esprit d'ouverture au service des activités économiques, social et innovation. En 2005, l'ESSEC a ouvert un campus en Asie, l'ESSEC Asie-Pacifique, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l'ESSEC l'opportunité de participer à la croissance de l'Asie et d'apporter son expertise à cette région en plein essor. En 2016, l'ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et de comprendre les forces économiques présentes dans différentes régions du monde. Pour plus d'informations : www.essec.edu

