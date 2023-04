Global Mobility Call é uma plataforma de lançamento europeia para a liderança empresarial em mobilidade sustentável

A celebração, de 12 a 14 de setembro em Madrid, coincidirá com a Presidência espanhola da União Europeia, e acolherá dois grandes eventos organizados pelo Governo espanhol que reunirão representantes dos ministérios e líderes empresariais europeus e dos principais organismos reguladores do mundo.

MADRID, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A segunda edição da Global Mobility Call , o maior evento internacional de mobilidade sustentável a ter lugar de 12 a 14 de setembro em Madrid, foi apresentada hoje. Faltando cinco meses, o evento organizado pela IFEMA Madrid e Smobhub já tem 30 parceiros associados, bem como associações nacionais e internacionais, e mais de uma centena de empresas expositoras e 50 startups. Para além de tudo isto, mais uma vez este ano o evento é patrocinado pelo Governo espanhol, através do Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, e o apoio da Comunidade de Madrid e da Câmara Municipal.

General view of Global Mobility Call 2022 edition From left to right: David Moneo, director Global Mobility Call; Arancha Priede, Business Development Director IFEMA Madrid; María José Rallo, secretary general of Transport and Mobility at the Ministry of Transport; José Vicente de los Mozos, Chairman IFEMA Madrid; David Pérez, Regional Councillor for Transport and Infrastructures; Silvia Roldán, CEO Metro de Madrid; and Juan José Lillo, co-founder Smobhub. Photo taken in Madrid on 13 April 2023 at the presentation of Global Mobility Call 2023.

A Global Mobility Call reunirá grandes empresas e associações do setor energético, com a Cepsa, Iberdrola e Total Energies; transportes públicos, com o Consórcio de Transportes, EMT e Metro de Madrid; mobilidade multimodal, com a Adif, Aena, Arriva, Enaire, Iberia, Puertos del Estado, Renfe e Senasa; tecnologia e inovação, com a Etra, Indra, Ineco e Sistem; e infra-estruturas, com o Instituto Geográfico Nacional, entre outros.

Numa conferência de imprensa, María José Rallo, Secretária Geral de Transportes do Ministério de Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana do Governo Espanhol; David Pérez, Consejero Regional de Transportes e Infra-Estruturas da Comunidade de Madri; José Vicente de los Mozos, Presidente do Comité Executivo do IFEMA MADRID; David Moneo, Director da Global Mobility Call, e Juan José Lillo, co-fundador do Smobhub, apresentarão a segunda edição do evento.

A GMC reunirá 10.000 profissionais, para além de outros 15.000 estimados a participar através da plataforma digital, num encontro que promoverá relações multi-setoriais entre empresas, instituições, associações e peritos, no quadro das oportunidades oferecidas pelas políticas da União Europeia em matéria de poupança de energia e mobilidade sustentável através dos fundos da NextGenerationEU que mobilizarão 800.000 milhões de euros grande parte dos quais para projectos de mobilidade. Espera-se uma participação internacional de 50%, com uma forte presença de 16 países europeus e latino-americanos.

"O estabelecimento de novos modelos de mobilidade amigos do ambiente é vital para minimizar os graves efeitos da crise climática que enfrentamos. Global Mobility Call 2023 é uma oportunidade única para aprender sobre as soluções de mobilidade mais avançadas e inovadoras. Estou confiante que as suas conclusões atrairão a atenção da sociedade espanhola e da opinião pública mundial", afirmou María José Rallo, Secretária Geral de Transportes do Ministério de Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana do Governo Espanhol.

Segundo José Vicente de los Mozos, Presidente da IFEMA Madrid, "As alianças com organizações multilaterais permitirão que a segunda edição inclua vozes líderes dos setores que compõem a mobilidade sustentável, consolidando ao mesmo tempo a projeção internacional do evento através da participação direta de grandes organizações internacionais. Também trabalhamos através das delegações comerciais em diferentes países europeus e latino-americanos para atrair empresas, investidores e líderes internacionais".

Presidência espanhola da UE

Esta segunda edição coincidirá com a Presidência espanhola do Conselho da União Europeia, que tem início a 1 de julho. Assim, o Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana (Mitma) irá organizar, no âmbito da Chamada à Mobilidade Global, dois eventos paralelos: a "Conferência Técnica sobre Mobilidade em Áreas Rurais" e uma reunião da "Parceria PEP sobre Mobilidade Activa".

Além disso, o evento terá uma área específica para cidades e territórios, nacionais e internacionais, que irá apoiar a troca de experiências e conhecimento de tendências, histórias de sucesso e planos de implementação de novas soluções de mobilidade e zonas de baixas emissões, em torno da maior colaboração público-privada e plataforma empresarial sobre mobilidade sustentável.

A GMC terá um espaço de inovação formado pelo conjunto de startups e scaleups através de fóruns e plataformas para promover novas iniciativas através de fundos de investimento públicos e privados. Também planeia promover a nova geração de talentos com universidades, centros educacionais e organizações internacionais.

O evento será estruturado em duas áreas: o Espaço Congresso GMC, que girará em torno de 8 itinerários temáticos, com peritos e representantes empresariais e instituições de alto nível, e o Espaço Expo GMC, onde serão promovidas relações multi-setoriais entre empresas, instituições, associações e peritos.

