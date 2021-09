JEFF KOONS x BMW. Artista cria edição especial do BMW Série 8 Gran Coupé

MUNIQUE, 4 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Jeff Koons, juntamente com Oliver Zipse, presidente do conselho de administração da BMW AG, anunciaram hoje que o artista irá criar uma edição especial do M850i xDrive Gran Coupé. A luxuosa Série 8 Gran Coupé estará à venda numa edição limitada de colecionador após a sua estreia mundial em Frieze, Los Angeles, em fevereiro de 2022. Em 2010, o artista americano já criara o automóvel artístico GT2 BMW M3 que se apresentou na corrida das 24 horas de Le Mans.

Jeff Koons: "Estou muito feliz e honrado com a oportunidade de trabalhar novamente com a BMW e de criar um automóvel de edição especial."

Atualmente, os automóveis estão a ser produzidos em segredo na fábrica do grupo BMW, em Dingolfing, na Baviera. Durante um evento exclusivo na Pinakothek der Moderne, poucos dias antes da abertura do IAA MOBILITY 2021, foram revelados os primeiros vislumbres e os detalhes de grandes planos.

O 8 X JEFF KOONS é a personificação da precisão, do requinte e da mestria, com uma pintura multi-camada que demora 285 horas a ser aplicada em cada automóvel. O design expressivo e impressionante combina onze cores exteriores diferentes, que variam de azul a prata, bem como de amarelo a preto. Serão produzidos apenas dois automóveis por semana. O interior multicolorido é composto por materiais topo de gama, pele requintada e uma tampa de suporte para copos com um emblema de edição e a assinatura gravada do artista. Os assentos são confecionados com as marcantes cores vermelho e azul da unidade de alto desempenho BMW M da empresa. O design inclui em simultâneo elementos de arte pop e padrões geométricos que prestam homenagem aos contornos e formas intrincados da Série 8 Gran Coupé.

