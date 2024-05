BMW Art Car de Julie Mehretu celebra sua estreia mundial

PARIS e MUNIQUE, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ --

- A imagem está disponível em AP –

A BMW apresentou o 20º BMW Art Car ao público pela primeira vez no Centre Pompidou em Paris. Projetado pela artista contemporânea Julie Mehretu, o projeto transforma um carro de corrida BMW M Hybrid V8 em uma obra de arte performática, dando continuidade a uma longa tradição de BMW Art Cars e corridas competitivas. Apenas algumas semanas após a sua estreia, a mais recente edição da célebre coleção BMW Art Car competirá nas 24 Horas de Le Mans.

"Todo o projeto BMW Art Car é sobre invenção, sobre imaginação, sobre ultrapassar os limites do que pode ser possível", diz Mehretu. "Não penso neste carro como algo que você exibiria. Estou pensando nisso como algo que correrá em Le Mans. É uma pintura performática. O BMW Art Car só estará concluído quando a corrida terminar."

"Os BMW Art Cars são uma parte essencial do nosso compromisso cultural global", afirma Oliver Zipse, Presidente do Conselho de Administração da BMW AG. "Há quase 50 anos que cooperamos com artistas que são tão fascinados pela mobilidade e pelo design como pela tecnologia e pelos desportos motorizados. A visão de Julie Mehretu para um carro de corrida é uma contribuição extraordinariamente forte para a nossa série BMW Art Cars. Julie Mehretu criou mais do que um incrível Art Car. As suas ideias deram-nos o impulso para expandir o compromisso cultural dos nossos Art Cars para promover a criatividade de jovens artistas em África."

A colaboração inclui um compromisso conjunto com uma série de Workshops Pan-Africanos de Mídia Translocal para artistas e cineastas em várias cidades africanas em 2025 e 2026.

Mais informações e material de imagem em:

https://press.bmwgroup.com/kHUwg

Christiane Pyka

Porta-voz de Engajamento Cultural do BMW Group

Tel.: +49-89-382-40139

Email: [email protected]