Josip Heit: Quando o medo da inflação conduz à inflação, é tempo de agir

Josip Heit explica o fenómeno da inflação da seguinte forma: "Os consumidores são simplesmente afectados passivamente pela inflação, os preços sobem e têm de ser pagos pelos "consumidores finais". Para aqueles que vivem de salários ou benefícios sociais, são "tomadores de preços". Assim sendo, prescindir é a ordem do dia, quer recusando o aquecimento, quer poupando em outras despesas de vida. Inflação significa para empregados dependentes ou desempregados: eles tornam-se um pouco mais pobres, o que atinge aqueles que têm pouco dinheiro de qualquer forma especialmente difícil".

As empresas do sector transformador estão actualmente a sofrer maciçamente com o aumento dos preços das matérias-primas e dos produtos intermédios, ou seja, com o aumento dos custos na compra de recursos de produção e de funcionamento. Isto reflecte-se na chamada inflação dos preços no produtor, ou seja, nos preços estabelecidos entre empresas. Era de 14% em Setembro.

Neste contexto, os custos mais elevados prejudicam os clientes, ameaçando o que os economistas chamam "exigir a destruição". Além disso, as empresas têm de considerar se a situação competitiva permite de alguma forma aumentos de preços. Se as empresas não aumentarem os seus preços, perdem lucros.

Durante anos, os governos de todo o mundo têm vindo a absorver as crises, que ocorrem a intervalos cada vez mais curtos, com novas dívidas nacionais. Como a Comissão Europeia anunciou recentemente, a dívida nacional da Zona Euro aumentou de 84 para quase 100% da produção económica só em 2020 - e continua a aumentar, com novas dívidas que recentemente ascenderam a 7% da produção económica.

Este fluxo de crédito pode ser financiado devido às baixas taxas de juro fornecidas pelos bancos centrais, em que as dívidas de Estados como a Grécia, Itália, Portugal, Roménia e Bulgária estão a ser absorvidas com ainda mais dívidas; neste contexto, o encargo deve, em última análise, ser suportado principalmente pelo contribuinte alemão.

No entanto, se a inflação permanecer agora permanentemente elevada, os bancos centrais poderão ver-se forçados a aumentar as taxas de juro. "O aumento das taxas de inflação reacendeu a discussão sobre uma saída mais rápida dos bancos centrais da política monetária extremamente expansiva", no Reino Unido, por exemplo, as taxas de juro directoras serão provavelmente aumentadas já no início de Novembro de 2021.

Aumentos acentuados das taxas de juro "poderiam colocar uma tensão sobre os orçamentos, já muito tensos, de muitos Estados e tornar virtualmente impossível a redução da dívida para um nível sustentável" - o que, ao contrário, significaria que a Alemanha e os seus cidadãos pagariam a dívida dos países em crise.

Josip Heit, que lançou recentemente o seu próprio website https://www.josipheit.com, recorda a grande inflação de 1923 e afirma: "O câmbio tornou-se a moeda de reserva, os proprietários das casas tornaram-se mendigos, os habitantes das cidades fugiram para o campo, os agricultores foram saqueados, agora quase um século após a inflação devastadora, o medo é galopante, porque o trauma do período inflacionário não se deveu apenas à perda de riqueza.

O desaparecimento de dinheiro implicou uma humilhante perda de liberdade. A amargura geral foi profundamente enraizada porque não só o Estado mas também a ordem social foi abalada - aqui e precisamente aqui os líderes económicos e os políticos são desafiados, porque a humanidade de hoje está muito melhor informada e dificilmente permitiria tal trauma, razão pela qual uma nova inflação poderia significar ao mesmo tempo o fim do dinheiro como a humanidade o conhece!"...!

Neste contexto, nunca se deve esquecer o que o economista norte-americano Milton Friedman já disse: "Inflação é tributação sem legislação".



