Josip Heit : Lorsque la peur de l'inflation entraîne l'inflation, il est temps d'agir

Josip Heit explique le phénomène de l'inflation comme suit : "Les consommateurs sont simplement touchés passivement par l'inflation, les prix augmentent et doivent être payés par les "consommateurs finaux". Car ceux qui vivent de salaires ou de prestations sociales sont des "preneurs de prix". Il faut donc s'en passer, soit en baissant le chauffage, soit en économisant sur les autres dépenses courantes. L'inflation signifie pour les travailleurs dépendants ou les chômeurs : ils deviennent un peu plus pauvres, ce qui frappe particulièrement ceux qui ont de toute façon peu d'argent."

Les entreprises du secteur manufacturier souffrent actuellement massivement de la hausse des prix des matières premières et des produits intermédiaires, c'est-à-dire de la hausse des coûts d'achat des moyens de production et d'exploitation. Cela se reflète dans l'inflation dite des prix à la production, c'est-à-dire dans les prix fixés entre les entreprises. Il était de 14 % en septembre.

Dans ce contexte, l'augmentation des coûts nuit aux clients, menaçant ce que les économistes appellent la "destruction de la demande". En outre, les entreprises doivent se demander si la situation concurrentielle permet une augmentation des prix. Si les entreprises n'augmentent pas leurs prix, elles perdent des bénéfices.

Depuis des années, les gouvernements du monde entier absorbent les crises, qui se produisent à des intervalles de plus en plus rapprochés, par de nouvelles dettes nationales. Comme l'a récemment annoncé la Commission européenne, la dette nationale de la zone euro est passée de 84 à près de 100 % de la production économique pour la seule année 2020 - et elle continue d'augmenter, la nouvelle dette s'élevant récemment à 7 % de la production économique.

Ce déluge de crédits peut être financé grâce aux faibles taux d'intérêt offerts par les banques centrales, ce qui permet d'absorber les dettes d'États tels que la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et la Bulgarie avec encore plus de dettes ; dans ce contexte, la charge doit finalement être supportée principalement par le contribuable allemand.

Mais si l'inflation reste durablement élevée, les banques centrales pourraient se voir contraintes de relever les taux d'intérêt. "L'augmentation des taux d'inflation a relancé la discussion sur une sortie plus rapide des banques centrales de la politique monétaire extrêmement expansive", au Royaume-Uni, par exemple, les taux directeurs seront probablement relevés dès le début du mois de novembre 2021.

Une forte hausse des taux d'intérêt "pourrait grever les budgets déjà très serrés de nombreux États et rendre pratiquement impossible la réduction de la dette à un niveau soutenable" - ce qui, à l'inverse, signifierait que l'Allemagne et ses citoyens paient la dette des pays en crise.

Josip Heit, qui a récemment lancé son propre site web https://www.josipheit.com, rappelle la grande inflation de 1923 et déclare: "Les devises étrangères sont devenues la monnaie de réserve, les propriétaires sont devenus des mendiants, les citadins ont fui vers la campagne, les agriculteurs ont été pillés. Aujourd'hui, près d'un siècle après cette inflation dévastatrice, la peur est omniprésente, car le traumatisme de la période inflationniste n'est pas seulement dû à la perte de richesse.

La disparition de l'argent entraînait une perte de liberté humiliante. L'amertume générale était profondément enracinée, car non seulement l'État mais aussi l'ordre social étaient ébranlés - c'est ici et précisément ici que les dirigeants économiques et les politiciens sont mis au défi, car l'humanité d'aujourd'hui est beaucoup mieux informée et ne permettrait guère un tel traumatisme, c'est pourquoi une nouvelle inflation pourrait en même temps signifier la fin de l'argent tel que l'humanité le connaît... !"

Dans ce contexte, il ne faut finalement jamais oublier ce que disait déjà l'économiste américain Milton Friedman : "L'inflation est une taxation sans législation".

