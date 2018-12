Kavalan Desvenda no seu 10º Aniversário o 'First Growth Bordeaux' Cask-Aged Whiskies Limitado a 3,000 garrafas

Cada edição é engarrafada a 57.8% APV, embalada numa caixa de presente de luxo de 1000ml com dois copos Glencairn e limitada a apenas 3,000 garrafas cada.

Celebrando a sua busca pela excelência, a Kavalan colocou os barris de vinho First Growth Bordeaux das regiões de Margaux e Pauillac no centro da comemoração do seu 10º aniversário e aguardando com expectativa mais uma década.

O CEO da Kavalan, Mr. YT Lee mencionou que a ocasião era para olhar para as conquistas da última década e esforçar-se ainda mais para alcançar a perfeição na próxima.

"Na Kavalan procuramos sempre a excelência como base para o nosso whisky de olhos postos no futuro e trabalhar para o nosso objectivo de nos tornarmos, o que chamamos em Taiwan de 'destilaria ancestral', que é uma marca capaz de prosperar mesmo após centenas de anos,"referiu.

O Master blender Mr. Ian Chang afirmou que ele e Mr. Lee viajaram para as propriedades vinícolas históricas de França e escolheram a dedo os melhores barris de vinho Bordeaux para envelhecer o novo Kavalan, whisky premiado do clima subtropical de Yilan, Taiwan.

"Estávamos intrigados pelos aromas distintos possíveis desta união única entre Kavalan, onde procuramos a perfeição diariamente, e estes prestigiados castelos conhecidos pelos séculos de excelência," referiu.

O Master blender Mr. Ian disse que o projecto do First Growth Bordeaux foi uma experiência em "como a essência destes vinhos incríveis e raros, através de esplendorosos barris, se podem transformar num whisky Kavalan muito especial" e que a inovação continue a definir a Kavalan na próxima década.

O primeiro whisky Kavalan, o Kavalan Classic Single Malt Whisky, foi lançado há uma década, a 4 de dezembro de 2008, e assim continua em como se tornar na expressão mais popular dos produtores de whisky.

Para cada caixa de oferta de 1000ml Edição Limitada foi estabelecido o preço de venda recomendado de NT$8,800 (285 dólares americanos). O lançamentos mundiais estão nos planos para o próximo ano.

Na última década a Kavalan alcançou a entrada no World Whiskies Awards (WWA), na Whisky Magazine " Hall of Fame" para Mr. YT Lee e para o seu pai Mr. TT Lee; o prémio WWA 2015 " World's Best Single Malt" e em 2016 " World's Best Single Cask Single Malt"; em 2017 o "Distiller of the Year" e seis prémios "Producer of the Year" da International Wine and Spirit Competition, assim como em 2018 o "Distillery of the Year" do San Francisco World Sipirits Competition.

NOTAS DE DEGUSTAÇÃO:

Kavalan BORDEAUX MARGAUX WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Magnifico, cheio de carácter e extraordinariamente suave, a Edição Limitada Bordeaux Margaux alcança requintadamente notas luxuosas de caramelo quente e fudge amanteigado, melaço denso escuro e a doçura suave de baunilha cremosa.

Cor: Âmbar escura.

Aroma: Molho de caramelo belo e aromático infundido com especiarias ricas recebem o olfacto. Denso, vinho de sobremesa decadente com açúcar mascavo que surge a fervilhar,seguido por um fruto carnudo fresco e madeira de Cedro suave à distância.

Palato: Uma chegada quente e doce leva a caramelo cremoso a derreter salpicado com uvas passas carnudas. Um vinho de ameixa lindo, ligeiramente ácido surge agora com um leve mas assertivo sabor a avelã.

Terminar: Longo e extremamente gratificante. A doçura mistura-se com as gentis notas ácidas para recompensar o o bebedor com uma dança de sabores maravilhosa na língua.

Kavalan BORDE AUX PAUILLAC WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Incrivelmente opulento e subtilmente complexo, a Edição Limitada Bordeaux Pauillac irrompe com sabores suntuosos de frutos silvestres maduros, deliciosa maçã caramelizada e um toque de cominhos, coentros e pimenta.

Cor: Rich Mahogany

Aroma: Um belíssimo aroma de frutos de baga, desde groselhas maduras a morangos em calda com um toque de maçã. A influência do vinho é inconfundível. Carne fumada, cominhos, sementes de coentros moídas e pimenta delicadamente moída equilibram os sabores.

Palato: Frutos de baga salpicados com caramelo antes de uma explosão de paladares frutados acompanhando especiarias. É muito agradável com a intensidade no barril e desenvolve uma cremosidade deliciosa com sabor a baunilha à medida que se detém na boca. Gere a diluição extremamente bem numa diversidade de pontos fortes.

Terminar: Parte dianteira da boca apimentado, fruta cozida e calor na garganta.

Sobre a Kavalan Whisky

A destilaria Kavalan em Yilan foi pioneira na arte de whisky single malt em Taiwan e engarrafou o seu primeiro whisky single malt em 2008. O nosso whisky, envelhecido sob humidade intensa e calor, fonte da água da nascente da Snow Mountain e é intensificado pelo mar frio e pelas brisas da montanha. Tudo isto combinado para criar a assinatura cremosa da Kavalan. Adoptando o nome a denominação antiga do condado de Yilan, a nossa destilaria é apoiada por cerca de 40 anos de fabrico de bebidas pela empresa principal, King Car Group. Arrecadamos mais de 280 prémios de ouro ou superior dos concursos mais competitivos da indústria e estamos presentes em mais de 70 países. Visite www.kavalanwhisky.com

