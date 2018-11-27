Бренд Kavalan представил виски, выдержанного в бочках из-под «бордо первого урожая» - объем ограниченной юбилейной партии составляет всего 3 000 бутылок

Празднуя успехи, достигнутые на пути к совершенству, бренд Kavalan сделал винные бочки из-под бордо первого урожая из регионов Марго и Пойяк центром юбилейной кампании, знаменующей начало новой декады в истории дистиллирии.

По словам генерального директора Kavalan г-на ИТ Ли (YT Lee), это радостное событие позволило компании оглянуться назад и проанализировать достижения последних десяти лет, а также со всей решимостью выдвинуться вперед на встречу новым свершениям будущего десятилетия.

«Команда Kavalan находится в постоянном поиске путей к совершенству. Это поиск неизменно является основой всего, что мы делаем. Мы и дальше будем стремиться к достижению нашей основной цели - стать «столетней дистиллирией», брендом, способным процветать даже на протяжении веков», - отметил он.

Мастер-купажист г-н Иэн Чанг (Ian Chang) рассказал, что они с г-ном Ли посетили старейшие винодельческие хозяйства Франции и лично отобрали лучшие бочки из-под бордо, в которых в последствии, в условиях субтропического климата тайваньского уезда Илань, выдерживался молодой, но уже успевший стать известным, виски Kavalan.

«Нас заинтриговала та комбинация вкусов, которой можно достичь с помощью столько уникального альянса между дистилирией Kavalan, где мы ежедневно стремимся к совершенству, и этими престижными шато, на протяжении многих столетий славящихся своим высоким винодельческим мастерством», - подчеркнул он.

По словам г-на Чанга, в основе экспериментального проекта First Growth Bordeaux лежало желание узнать, «как дух столь редких вин, впитавшийся в стенки этих удивительных бочек, способен превратить виски Kavalan в абсолютно необычайный напиток». Он также отметил, что инновации будут двигать процесс развития дистиллирии на протяжении следующего десятилетия.

Первый продукт тайваньской компании, Kavalan Classic Single Malt Whisky, увидел свет ровно десять лет назад - 4 декабря 2008 года, - и очень быстро стал самым популярным изделием производителя виски.

Рекомендуемая розничная стоимость каждой литровой бутылки виски Limited Edition в подарочной упаковке составляет 8 800 новых тайваньских долларов (285 долл. США). Международная премьера ограниченной серии запланирована на следующий год.

За первые десять лет своего существования бренду Kavalan удалось продемонстрировать себя в весьма ярком свете: г-н ИТ Ли и его отец ТТ Ли (TT Lee) были включены в «зал славы» журнала Whisky , издаваемого оргкомитетом World Whiskies Awards (WWA); продукция компании завоевала титулы WWA «Лучший односолодовый виски мира» в 2015-м и «Лучший односолодовый однобочковой виски мира» в 2016 году; в 2017 году компания была названа «Дистиллирией года», получила шесть премий «Производитель года» в рамках международного конкурса International Wine and Spirit Competition, а также удостоилась звания «Дистиллирии года-2018» в ходе San Francisco World Spirits Competition.

ОПИСАНИЕ ВКУСОВЫХ КАЧЕСТВ :

Kavalan BORDEAUX MARGAUX WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Бесподобный, своеобразный, чрезвычайно мягкий вкус Limited Edition Bordeaux Margaux характеризуется утонченными богатыми нотами теплой карамели и сливочной помадки, густой черной патоки и легкой ванильной сладости.

Оттенок: глубокий янтарный.

Аромат: напиток встречает насыщенным карамельным ароматом с теплыми нотами экзотических пряностей. За ним следует оттенок тягучего десертного вина и тростникового сахара. Завершают аромат оттенки сочных фруктов и отдаленные деликатные тона кедровой древесины.

Вкус: теплое сладкое начало сменяет тающий сливочный ирис с вкраплениями сочного изюма. За ними приходит легкая кислинка сливовой настойки с отдаленными, но уверенными ореховыми нотами.

Послевкусие: стойкое и удивительно приятное. Сладость смешивается с деликатной кислинкой, создавая упоительный танец вкусов.

Kavalan BORDE AUX PAUILLAC WINE CASK MATURED SINGLE CASK SINGLE MALT

Потрясающе богатый и неуловимо сложный вкус Limited Edition Bordeaux Pauillac искрится тонами зрелых лесных плодов, вкуснейшего глазированного яблока, деликатными оттенками тмина, кориандра и перца.

Оттенок: насыщенное красное дерево

Аромат: роскошный ягодный аромат - от спелой черной смородины до клубники в сиропе с легким оттенком яблока. Винные ноты узнаются безошибочно. Копченое мясо, тмин, молотые зерна кориандра и черного перца идеально балансируют букет.

Вкус: мягкие фрукты с вкраплениями сливочной помадки сменяются настоящим взрывом фруктовых нот и специй. Напиток обладает чрезвычайно приятной бочковой крепостью, которая постепенно вытесняется ванильной кремовостью. Виски отлично переносит разбавление в самых разнообразных концентрациях.

Послевкусие: пряность в первых тонах, вяленые фрукты и обволакивающее тепло.

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань является пионером в области создания солодового виски. Первая бутылка фирменного напитка бренда увидела свет в 2008 году. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают «фирменную» кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 280 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов, а продукция нашего бренда реализуется в более чем 70 странах мира. Посетите www.kavalanwhisky.com

Контактная информация:

Келли Ду (Kellie Du)

886-3922-9000 #7165

kellie@kingcar.com.tw

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/793326/Kavalan_10th_Anniversary.jpg

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