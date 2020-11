Kavalan nomeado "Produtor Mundial do Ano" 2020 pela ISC

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

O CEO YT Lee declarou: "Temos a honra de receber o reconhecimento pela nossa destilaria e ajudar a colocar Taiwan novamente no palco mundial do whisky".

Anteriormente, em 2015, Vinho foi distinguido pelos World Whiskies Awards e nomeado o Melhor Whisky Single Malt do Mundo. Em 2019, o World Spirits Competition de São Francisco atribuiu-lhe uma medalha de Platina, o que significa 3 Double Golds consecutivos.

O whisky por trás do inovador Raspagem, Queima e Recarga (STR, do inglês Shave, Toast and Rechar), um tratamento de barris desenvolvido pelo falecido Dr. Jim Swan em Kavalan, o Solist Vinho Barrique, é envelhecido em barris de vinho especialmente tratados para realçar todos os sabores complexos e multidimensionais de melão maduro, manga, kiwi e citrinos num fundo de tâmaras e especiarias mistas.

Além disso, na primeira fase do International Wine & Spirit Competition (IWSC) de 2020 em Londres, o Kavalan *Solist Amontillado e o Kavalan *Solist Manzanilla ganharam ambos o Gold Outstanding na primeira volta, conseguindo 98 pontos cada.

Os jurados descreveram o Amontillado da seguinte forma:

"Opulento e expressivo com aromas e sabores em camadas de chocolate negro, bolo de Natal e especiarias doces. Denso e rico com um toque de mastigação na boca e um final maravilhoso e evolutivo de malte, carvalho picante, um toque de fumo e de casca de laranja. Sensacional!"

Os jurados descreveram o Manzanilla da seguinte forma:

"Aromas intensos e inebriantes de frutos secos ricos, especiarias e chocolate preto. Grande, doce e indulgente no paladar, tiramisu líquido com tabaco, ameixas secas e xerez PX. Um acabamento elevado proporciona frescura e equilíbrio; um whisky excecional".

*Tenha em atenção que a premiada série "Solist" da Kavalan é vendida com o nome de série "Cask Strength" no mercado dos EUA apenas por razões de marca registada.

Sobre a Kavalan Distillery

A Kavalan Distillery no condado de Yilan tem sido pioneira na arte do whisky single malt em Taiwan desde 2005. O nosso whisky, envelhecido em humidade e calor intensos, origina das águas derretidas de montanhas com neve e é enriquecido pelas brisas do mar e da montanha. Tudo isto é combinado para criar a cremosidade característica da Kavalan. Tomando o antigo nome do condado de Yilan, a nossa destilaria é apoiada por cerca de 40 anos de fabrico de bebidas sob a empresa mãe, King Car Group. Conquistámos mais de 450 prémios de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos da indústria. Visite www.kavalanwhisky.com

