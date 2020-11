Kavalan zum ISC 2020 „Worldwide Producer of the Year" ernannt

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Ex-Bourbon Oak Single Malt Whisky

Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan *Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

CEO YT Lee erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, die Anerkennung für unsere Destillerie zu erhalten und dazu beizutragen, Taiwan wieder auf die Weltbühne des Whisky zu bringen."

Zuvor wurde Vinho im Jahr 2015 bei den World Whiskies Awards ausgezeichnet und zum besten Single Malt Whisky der Welt gekürt. Im Jahr 2019 verlieh ihm die San Francisco World Spirits Competition eine Platinmedaille, was die 3 aufeinanderfolgenden Doppelgoldmedaillen gleichkommt.

Der Whisky hinter dem bahnbrechenden Shave, Toast and Rechar (STR), einer Fassbehandlung, die von dem verstorbenen Dr. Jim Swan in Kavalan entwickelt wurde, der Solist Vinho Barrique wird in speziell behandelten Weinfässern gereift, um all die komplexen, mehrdimensionalen Aromen von reifer Melone, Mango, Kiwi und Zitrusfrüchten auf einem Hintergrund aus gemischten Gewürzen und Datteln zur Geltung zu bringen.

Darüber hinaus gewannen in der ersten Phase der International Wine & Spirit Competition 2020 (IWSC) in London sowohl der Kavalan *Solist Amontillado als auch der Kavalan *Solist Manzanilla in der ersten Runde Gold Outstanding mit jeweils 98 Punkten.

Die Richter beschrieben den Amontillado wie folgt:

„Opulent und ausdrucksstark mit geschichteten Aromen und Geschmacksrichtungen von Bitterschokolade, Weihnachtskuchen und süßen Gewürzen. Dicht und reichhaltig mit zähem Mundgefühl und einem wunderbaren, sich entwickelnden Abgang von Malz, würziger Eiche, einem Hauch von Rauch und einem Hauch von Orangenschale. Sensationell!"

Den Manzanilla beschrieben die Richter wie folgt:

„Intensive und berauschende Aromen von reichhaltigen Trockenfrüchten, Gewürzen und dunkler Schokolade. Groß, süß und nachgiebig am Gaumen, flüssiges Tiramisu mit Tabak, Pflaumen und PX-Sherry. Ein gehobener Abgang sorgt für Frische und Ausgewogenheit; ein hervorragender Whisky."

*Bitte beachten Sie, dass die preisgekrönte „Solist"-Serie von Kavalan nur aus markenrechtlichen Gründen unter dem Namen „Cask Strength"-Serie auf dem US-Markt verkauft wird.

Über Kavalan Distillery

Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der in intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch Meeres- und Gebirgsbrisen verstärkt. All dies vereint sich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Kreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. In hochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 450 Goldauszeichnungen oder noch höhere Auszeichnungen erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Medienkontakt:

Kaitlyn Tsai

+886 (0)39 229 11 000 7164

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg

http://www.kavalanwhisky.com



