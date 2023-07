Kavalan coroado "O Melhor dos Melhores Whiskys de Malte Puros" em Tóquio

A destilaria de Taiwan celebra uma tremenda temporada de prémios

TAIPÉ, 19 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Kavalan venceu o concurso de "Melhor Destilaria Asiática" do ano de 2023 na Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC).

Os organizadores disseram que o novo prémio foi estabelecido como um prémio independente para demonstrar melhor o desenvolvimento e o potencial da região, excluindo o Japão.

Kavalan dominates the whisky competitions of 2023, winning 'Best Asian Distillery' at TWSC, 'Best of Class Other Single Malt' at SFWSC, and 'Distillery of the Year' at IWC. Mr. Lee receives the prestigious 'Best of The Best Single Malt Whisky 2023' award certificate from TWSC Executive Committee Chairman Mamoru Tsuchiya(土屋 守).

O CEO da Kavalan, YT Lee, afirmou estar mais orgulhoso do facto de a Solist PX Sherry Cask ter ganho o cobiçado prémio "Melhor dos melhores Whiskys de Malte Puros, 2023"

"Disseram-me que houve 183 candidaturas de whiskys de malte puros único na categoria de bebidas alcoólicas da competição deste ano e, por isso, sinto-me honrado que os juízes de Tóquio tenham distinguido o nosso PX Sherry como um produto de topo," afirmou o Sr. YT Lee.

O Melhor dos Melhores é um processo de prova cega de duas partes que começa com 12 ou mais juízes que selecionam os 20 melhores whiskys de malte puros. A segunda ronda de avaliação por 10 juízes especiais atribui à marca o título de "O Melhor dos Melhores".

A Kavalan também conquistou o prémio Whisky Asiático de Melhor Custo de 2023 para a Seleção de Destilarias N° 2. e três Superior Golds para o seu Solist PX Sherry, Distillery Reserve Peated Malt e Solist Oloroso Sherry. A gama Solist é engarrafada à pressão do casco.

SFWSC (San Francisco World Spirits Competition - Concurso Mundial de Bebidas Alcoólicas de São Francisco) de2023

Em São Francisco, o Solist ex-Bourbon Single Cask Strength da Kavalan foi nomeado o "Melhor Whisky de Malte Puro de Outra Classe" pela sua experiência deliciosamente complexa e multidimensional com destaques de baunilha, frutas e coco.

2023 INTERNATIONAL Whisky Competition (IWC)

E na IWC, a Kavalan foi coroada a "Destilaria do Ano" da IWC (International Whisky Competition - Competição de Whisky Internacional) 2023. O primeiro, segundo e terceiro lugares na cobiçada categoria Best World Whisky — Cask Strength foram para o Kavalan Solist Port, o Distillery Reserve Madeira Cask e o Distillery Reserve Peated Malt.

Sobre a Kavalan Distillery

A Kavalan Distillery, no condado de Yilan, tem sido pioneira na arte do uísque de malte único em Taiwan desde o ano de 2005. O nosso whisky, envelhecido em zonas com humidade e calor intensos, vem das águas derretidas do Monte Xueshan e é reforçado por brisas marítimas e montanhosas. Tudo isso se combina para criar a cremosidade caraterística do whisky Kavalan. Tomando o antigo nome do condado de Yilan, a nossa destilaria é apoiada por cerca de 40 anos de produção de bebidas sob a empresa-mãe, o King Car Group. Recebemos mais de 770 troféus de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor. Visite www.kavalanwhisky.com

