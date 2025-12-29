Lançamento das Energizer Power Stations portáteis (estações de energia Energizer) em Portugal com a Worten, com vista à expansão para Espanha

As estações de energia portáteis para qualquer altura do o ano, focadas na preparação, já estão disponíveis nas lojas Worten, à medida que a TennRich reforça a presença da Energizer na categoria de energia portátil em toda a Península Ibérica.

LISBOA, Portugal, 29 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A TennRich, um prestigiado parceiro autorizado da Energizer, anunciou hoje o lançamento da linha Energizer Portable Power Station em Portugal através de uma parceria estratégica com a Worten, uma das principais retalhistas de eletrónica de consumo do país.

A lifestyle scene showcasing an Energizer Portable Power Station powering lights, devices, and appliances across everyday and outdoor settings.

O lançamento apresenta o portfólio completo de energia portátil Energizer da Tennrich para o mercado português, atendendo à crescente procura sazonal por soluções de energia móveis, fiáveis e ecológicas. Este lançamento também representa um marco importante para a TennRich na expansão europeia da Energizer, com Portugal a servir de porta de entrada para o mercado ibérico.

Linha completa de produtos já na Worten

As reconhecidas estações de energia portáteis da Energizer estão agora disponíveis nas lojas Worten em todo o país, proporcionando energia fiável e versátil para atividades ao ar livre, preparação para emergências, viagens e vida fora da rede:

PPS1500 – 1536 Wh de potência, expansível até 4608 Wh com baterias adicionais para uso prolongado. Funcionamento com saída AC de onda sinusoidal pura de 1800W de potência nominal / 2700W de pico, que pode alimentar a maioria dos equipamentos eletrónicos e eletrodomésticos em casa e em viagem.

– 1536 Wh de potência, expansível até 4608 Wh com baterias adicionais para uso prolongado. Funcionamento com saída AC de onda sinusoidal pura de 1800W de potência nominal / 2700W de pico, que pode alimentar a maioria dos equipamentos eletrónicos e eletrodomésticos em casa e em viagem. PPS550W1F & PPS1100W2F – Equipadas com tecnologia avançada de baterias LMFP (Fosfato de ferro e manganês de lítio) para um funcionamento seguro e estável desde -20 °C no inverno até 60 °C no verão .

& – Equipadas com (Fosfato de ferro e manganês de lítio) para um funcionamento seguro e estável desde até . PPS300W2 – PPS300W2, uma solução compacta, acessível e fácil de usar, ideal para utilizadores domésticos. Concebida para simplicidade, não requer conhecimento técnico, tornando-a acessível a um leque mais alargado de consumidores. O preço baixo e o apoio do reconhecimento da marca Energizer fortalecem ainda mais o mercado.

Envolvimento do consumidor durante todo o ano

Para aumentar a visibilidade e impulsionar as vendas, a TennRich e a Worten desenvolveram um calendário promocional anual para a Energizer que inclui:

Demonstrações na loja para mostrar as vantagens do produto

para mostrar as vantagens do produto Campanhas de marketing digital direcionadas para público interessado em estilo de vida e tecnologia

para público interessado em estilo de vida e tecnologia Ativações sazonais sincronizadas com os períodos de pico de atividades ao ar livre e de viagens

Próxima paragem: Espanha

A estreia bem-sucedida em Portugal abre caminho para a expansão da Energizer em Espanha, onde a marca está atualmente em negociações com parceiros retalhistas para alargar a sua presença na Península Ibérica. "Com a crescente procura por energia portátil em ambientes ao ar livre, domésticos e de viagem, estamos empenhados em fornecer soluções fiáveis e de alto desempenho através da marca Energizer, que se adaptam perfeitamente aos estilos de vida modernos", afirmou Yvonne Chen, Diretora de Marketing Global da TennRich.

Sobre a Energizer

A Energizer é líder global no dinâmico setor de fornecimento de soluções de energia, com um portfólio completo de produtos, incluindo pilhas Energizer® MAX® alcalinas premium; Energizer® Ultimate Lithium™; Energizer® Advanced Lithium; baterias recarregáveis e sistemas de carregamento; e lanternas portáteis. A Energizer continua a cumprir o seu papel de inovadora tecnológica, redefinindo os carregadores portáteis e as soluções de carregamento sem fios para satisfazer as necessidades de estilo de vida ativo das pessoas, hoje e no futuro, com os carregadores portáteis Energizer® para dispositivos portáteis recarregáveis. A Energizer está a redefinir o ponto de encontro entre energia, tecnologia e liberdade para levar ao mercado produtos focados no consumidor que alimentam os dispositivos essenciais que ajudam as pessoas a manterem-se conectadas e em movimento no trabalho e no lazer, mesmo em situações de emergência.

Sobre a TennRich

A TennRich International Corporation é líder global em soluções de energia, especializada no desenvolvimento e distribuição global de produtos de energia portátil avançados na área de eletrónica de consumo. Como parceiro autorizado de longa data da Energizer, a TennRich disponibiliza soluções energéticas inovadoras, fiáveis e fáceis de utilizar para mercados em todo o mundo.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2850337/250703_Worten_AD_1920x1080__1.jpg