Les Roches: Desafio em Hotelaria: Uma sessão de coaching com o guru do Airbnb para a melhor ideia

Com as mudanças nas expectativas dos consumidores e a tecnologia a remodelar de forma contínua o local de trabalho, estar atento às necessidades de todo um setor é um fator chave para uma carreira de sucesso. Como uma escola de negócios dedicada à indústria da hoteleira, fazer isso logo no início e ao longo da jornada de aprendizagem do aluno é a pedra angular da abordagem da Les Roches.

A inovação e o espiríto empreendedor são o núcleo do AND da Les Roches. Através do concurso "The Next Disruptor" aberto a estudantes do ensino secundário em todo o mundo, a Les Roches deseja que as "mentes" de amanhã tenham ideias disruptivas que irão impactar positivamente o meio ambiente, a cultura, a experiência do cliente/ satisfação do colaborador e/ ou modelos de negócios com foco no lucro. Apesar dos desafios, há oportunidade para que os atores da indústria aprendam e revejam os modelos económicos e estratégicos da hotelaria.

Seleção em parceria com "Growth Works"

O concurso inclui três "rounds" no final dos quais são convidados três finalistas para apresentarem o seu serviço ou produto perante um júri compost por especialistas da indústria, professors, investidores, proprietários de empresas emergentes e diretores executivos no campus da Les Roches. Os concorrentes serão avaliados com base na criatividade, na viabilidade comercial da ideia e potencial disruptivo, bem como a capacidade de apresentar a ideia através de diferentes canais.

A seleção vai realizar-se em colaboração com a "Growth Works", uma empresa especializada na planificação da recuperação do setor da hotelaria e desenhada para ajudar as instituições e atores privados a impulsionar o seu crescimento com as pessoas, processos e produtos adequados.

Um mentor, especialista em hotelaria e guru do Airbnb

Este ano, o vencedor global também irá ganhar uma sessão exclusiva de coaching com Chip Conley, o empresário e empreendedor ligado ao universo dos Boutique Hotels que ajudou os fundadores do Airbnb a transformar a sua start-up de tecnologia de rápido crescimento numa marca global de hotelaria. Para Chip: "A paixão pela hotelaria está profundamente enraizada e dura a vida toda. O conhecimento partilhado neste campo em constante evolução é mais importante agora do que nunca. Estou entusiasmado com a parceria com a Les Roches para ajudar nesta partilha, com o que adquiri ao longo dos anos com as mentes brilhantes dos líderes de amanhã".

O empreendedor mais inovador ganhará uma bolsa completa para uma licenciatura em Gestão Hoteleira Global e Empresas Turísticas (Bachelor in Global Hospitality management) na Les Roches Crans-Montana (Suiça) ou no Campus de Marbella (Espanha).

Com este certame, o Next Disruptor, a instituição de ensino superior tem por objetivo atrair os melhores talentos globais e dar-lhes a oportunidade de se prepararem para serem os fundadores visionários do amanhã.

Mais informações e participação em: lesroches.edu/nextdisruptor

Sobre a Les Roches

Fundada em 1954, a Les Roches é uma instituição de ensino privada que se baseia no modelo suíço de aprendizagem experiencial, oferecendo cursos de licenciatura e pós-graduação nas áreas de hotelaria, turismo e gestão de eventos. A Les Roches prepara graduados empreendedores e inovadores numa rede global de campus na Suíça, Espanha e China.

Parte do Grupo Sommet Education, a Les Roches é acreditada pela New England Commission of Higher Education (NECHE). A Les Roches está classificada no top #4 entre as principais instituições do mundo em Gestão Hoteleira e Lazer e em terceiro lugar em reputação junto dos empregadores (QS World University Rankings by Subject 2021).

Para mais informação, visite o site https://lesroches.edu/

